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買房13年後「被別人裝潢」　屋主一問才知：開發商拿去抵押

▲▼女子13年前買屋後一直空著，如今卻被別人裝潢。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

▲女子13年前買屋後一直空著，如今卻被別人裝潢。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

記者林郁婷／綜合報導

遼寧一名女子爆料，自己2014年在鐵嶺市買一間房子，如今卻被物業管理人員告知，有工人正在房子裡裝潢，讓她相當傻眼，了解後得知，原來房子曾被開發商抵押給貸款公司，由於沒有按時還錢，被貸款公司收走，已經開始裝潢了好幾天，連門鎖也被換掉。對此，開發商負責人表示，目前雙方在調解中，大概下周就能解決。

據《澎湃新聞》報導，楊姓女子2010年底花16.2萬元（人民幣，下同，約新台幣71萬元），從親戚那裡買下這間房，雙方簽訂相關協議，但在交房前與開發商發生糾紛，因此打官司，最後和解並同意更換房屋。

楊女出示當初拿到的「購房補充協議」，內容顯示，「此房已轉讓，待2014年6月30日前進戶時更換售樓手續」，落款時間為2014年4月13日，還蓋有「鐵嶺天福房地產開發公司」的印章，同時她也展示自己的總房款收據單，證明有買賣合約及付款。

楊女透露，拿到房子和鑰匙後，因為覺得社區內部設施不完善，遲遲沒有裝潢入住，但2014年至2021年間一直有繳交管理費，「前期物業費是開發商收的。我今年才知道物業已經進入，所以去年物業費沒繳上」，至今已繳了20多萬元（約新台幣88萬元）。

楊女表示，日前管理員告訴她房子已經被人裝潢，她調查後才知道，鐵嶺天福房地產開發公司因為缺錢，曾將房屋抵押出去，她報警後和警察來到房子，門鎖早已被更換，裝潢工程也開始了好幾天，「裝修人員說自己有正規購房合同」，她看見上面的預售登記時間是2015年7月20日，但自己早在2014年的11月時就收房了。

楊女進一步表示，她看見自己的購房合約上有開發商蓋章，但裝修人員的沒有，詢問為什麼沒有，對方也只說不清楚，她又到房產部門查詢，發現開發商並未給自己進行備案，也沒有在網路上公布，之後不斷和開發商交涉，但都沒有解決問題，「開發商說與那家溝通好了，不干活了，但是那家沒聽他的，繼續幹著呢」。

鐵嶺天福房地產開發有限公司工作人員強調，不是楊女沒有收到房，是後面出現了其他狀況，「現在正在處理當中，下週就處理得差不多了，住戶會滿意的」，但沒有說明具體解決方法。

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