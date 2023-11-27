女搶駕駛座飆速175km！害車主「罰8千吊照」　求償50萬結果曝

▲劉姓女子駕駛施姓男子的車飆車，害施男挨罰8千元並吊銷行照。（示意圖／pakutaso）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義施姓男子載鍾姓女友人與初次見面的劉姓女子到台中，途中停在加油站休息時，劉女突發飆咆哮，不滿施男開車技術差害她暈車，強勢占領駕駛座堅持開車，並在國道一號限速60公里處以時速175公里狂飆，被路上攝影機取締，導致施男被罰款8千外，還被吊銷行照半年，施憤而向劉女求償半年租車費。嘉義地院審理，依罰款和施男上下班通勤所需的計程車費計算，判劉女要賠15萬2千元。全案還可上訴。

判決指出，施男受鍾姓女友人邀約，於去年10月28日由他開車載鍾女和劉女前往台中，經過國道一號北港交流道時，劉女表示想上廁所，施男於是在下交流道後找了家加油站短暫休息。不料等施男下車到超商買完食物，正要回駕駛座時，劉女突然情緒激動咆哮，認為施男駕駛技術不佳，害她暈車，強佔駕駛座堅持由她開車，施男只好無奈讓位。

然而劉女一路狂飆，在國道一號北上路段235.3公里處限速60公里時，她時速卻高達175公里，經自動攝影機照相、舉發後，施男被裁處罰鍰8千元並吊扣車牌與行照6個月，施男憤而將劉女告上法院，求償罰鍰，以及因汽車和行照被吊扣，他需另外租車180天以供上下班，以每日租金2800元計算，再向劉女求償50萬4千元。

全案審理時，劉女未出庭，也沒提出書狀做任何聲明或陳述。法官認為，施男須從嘉義市到嘉義縣工作，且採早、中、夜三班輪班制，若以客運等其他方式代步顯然不便，依施男每個月約工作23天、每次來回公司的計程車資約800元做計算，可請求半年交通費共14萬4000元，加上罰鍰8千元，判劉女應賠償15萬2000元。全案還可上訴。