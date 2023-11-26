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超商最新「2款西班牙料理」！燉飯鋪滿海鮮　吃得到超鮮甜海味

▲▼7-11新推2款西班牙風味美食。（圖／7-11提供）

▲7-11推出聖誕節應景「西班牙風味海鮮燉飯」、「西班牙克里歐燉飯」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

下個月就要迎來最歡樂的聖誕節了，今年就有超商以「巴塞隆納」為聖誕主題城市，在台北、高雄打造超夢幻的聖誕主題裝置；不僅如此，超商還同步推出2款應景的西班牙風味料理，熬煮十分香濃的燉飯裡加滿海鮮，每一口都能品嚐超鮮甜海味。

睽違3年「愛‧Sharing」今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，即日起在台北時代百貨與高雄夢時代展出別具人文與藝術氣息的聖誕主題裝置，而7-11也結合相關主題活動推出2款西班牙風味料理。

首推「西班牙風味海鮮燉飯」，以大量蔬菜翻炒出甜味再加入海鮮高湯熬煮成炊飯，搭配魷魚圈、魷魚丁、蝦仁、櫛蝦仁、櫛孔貝等多種嚴選海鮮，吃起來超滿足；另一款為「西班牙克里歐燉飯」，克里歐醬以切角番茄塊蒜末炒焙後加入多種西式香料提味，以白酒嗆鍋後進行烘烤製程逼出醬汁炒糖香氣，再搭配魷魚圈、鮮蝦，讓整體風味更具獨特層次感。

另外，7-11也將在12/1至12/5推出「聖誕購物節」活動，期間至門市購物，持8大銀行信用卡或icash2.0/icash Pay/悠遊卡/一卡通/橘子支付等指定支付工具結帳，單筆消費滿500元立折50元、滿1000元立折100元，限量共33.3萬名額，提醒香菸、服務性商品不加入此活動。

▲▼bb.q CHICKEN推全新「川麻椒香炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲炸雞控搶吃最新「川麻椒香炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

bb.q CHICKEN把韓國限定口味「川麻椒香炸雞」搬進台灣了，選用台灣氣冷雞再裹上韓國原汁原味的川麻椒香醬，其中，川麻椒香醬特意以「麻」作為主軸，將花椒打碎後結合中藥、韓國特調醬料，調製出擁有香、麻、辣多層次口感，而醬汁搭配酥脆炸雞大口咬下，口感帶辣又不刺激，讓人忍不住一口接一口，並提供全雞、半雞、去骨炸雞等多種組合選擇。

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