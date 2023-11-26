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社會 社會焦點 保障人權

土城警今年抓6千件砂石車違規　1員警單日開11罰單破百萬

▲土城警方取締大型車超載，一名警員單日開出罰金預估破百萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲土城警方針對轄區大型車常出現地點，隨機抽查大型車超載狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局土城分局，陸續接獲民眾檢舉，轄內出現砂石車、大型車經常有違規超載、超速及闖紅燈等違規情事，造成許多用路人、民眾不便及困擾。土城警方則針對大型車，展開為期4天的交通大執法。其中一名警員，針對大型車超載，單日就開出11張罰單，累加罰金預估破百萬。

據了解，新北土城分局，從即日起至11月29日止，展開為期4天交通大執法，針對砂石車及大型車輛經常出入往來的區域，像是中央路3段89巷與忠承路口、忠承路與忠義路、金城路3段與延吉街口、中華路1段與裕民路口、青仁路與青隆路口等路段沿線設置攔查點。

▲土城警方取締大型車超載，一名警員單日開出罰金預估破百萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲土城警方取締大型車超載，一名警員單日開出罰金預估破百萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

並且根據統計指出，土城分局從今年1月起至本月22日，取締砂石車違規高達6123件，其中包括281件違規超載、37件違規超速、68件闖紅燈及5737件其他交通違規。由於許多違規大型車駕駛，為賺取高額運費，鋌而走險超載過多貨物，所以一名警員，單日就舉發11張大型車違規超載，違規金額預估破百萬元。

▲土城警方取締大型車超載，一名警員單日開出罰金預估破百萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲許多大型車司機，為了賺取高額運費，鋌而走險超載貨物。（圖／記者陸運陞翻攝）

土城分局提醒民眾，大型車輛因體積大、車身重，行駛時視線死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常因視線死角與內輪差引發事故，行經路口時請減速慢行，並於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行，嚴禁超速、超載及闖紅燈，以免憾事發生，同時也提醒，如果民眾發現有砂石車、預拌混凝車大型車輛行駛於道路上等違反交通安全情事，可立即撥打報案專線110聯繫反映。

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