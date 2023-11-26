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百名重機族包圍交部！怒喊「開放上國道、停機車格」：別車種歧視

記者李宜秦／台北報導

為爭取大型重機上國道、停機車格，及廢除內側道禁行白牌機車和兩段式左轉，民團號召重機族今下午包圍交通部抗議，到場人數約百人，現場高喊「道路解嚴」，並表示，若是交通部沒有善意回應，後續仍會騎重機上國道表達抗議。

▲▼重機族抗議，要求交通部開放重機上國道。（圖／記者李宜秦攝）

▲重機族今日至交通部抗議，要求交通部開放重機上國道。（圖／記者李宜秦攝）

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YouTuber「通勤者之歌」提出三點訴求，第一，大型重機上國道已三讀通過十二年，交通部應立即依法開放；第二，開放大型重機停放機車格，車主可自由決定停放機車或汽車格；第三，廢除道安規則第99條內側禁行機車條款，機車不用兩段式左轉，開放白牌機車比照重機行駛快速道路。

通勤者之歌表示，民眾騎車從宜蘭到台北，被迫使用危險的北宜、舊蘇花公路，相對高速公路而言，道路條件危險，反而是雪隧道路筆直、照明良好，面對上國道的機車，國道警察卻是一律拖吊，不僅不利區域發展，也不利國際觀光。

▲▼重機族抗議，要求交通部開放重機上國道。（圖／記者李宜秦攝）

▲今日約上百名重機族到抗議現場支持。（圖／記者李宜秦攝）

通勤者之歌表示，他們的訴求在十一小時達成五千人的連署門檻，但交通部依然沒有時間表，他們對此感到非常憤怒，而高公局主張，六成民意反對重機上國道，但是高公局一年只做一次民調，可信度不高，加上重機上國道是基本遷徙自由的人權，甚至有七成民眾不知道重機上國道早已三讀通過，可見高公局沒有做好社會溝通。

通勤者之歌表示，若是交通部仍然沒有善意回應，他們會在體制內爭取最大民意，例如重機實際騎乘國道等，藉此對交通部施壓。另關於交通部同意暫時取消道路違規記點，只為計程車駕駛載客方便，他批評，交通部有車種歧視，對不同用路人有差別待遇。

▲▼重機族抗議，要求交通部開放重機上國道。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼重機騎士除要求交通部開放重機上國道外，也要求開放重機停機車格。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼重機族抗議，要求交通部開放重機上國道。（圖／記者李宜秦攝）

台灣機車路權促進會理事黃柏岳表示，交通部長期實施歧視政策，把機車運具排除在主要運輸系統外，美其名為了你安全，內線禁行機車，把容易受傷的運具擠到外側車道，但外側常有違規、並排、突然開車門、公車切入切出交織車流等，反而更危險，強制待轉也因為路口條件不同，讓待轉區淪為待撞區。

黃柏岳表示，台灣地狹人稠，錯誤的車本交通政策導致塞車等交通亂象，許多道路面積被浪費，汽車內常常只有一個人，交通部應歸還機車路權，以提升道路安全並解決塞車問題。

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