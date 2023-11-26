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社會 社會焦點 保障人權

行人過馬路「揮手」！貨車司機火大拿球棒下車理論：是要怎樣

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(26日)清晨發生一起行車糾紛，一名董姓男子行經路口斑馬線時，因被盧姓男子駕駛的小貨車嚇到，便揮手表達不滿，未料，盧男竟持棍棒下車要理論，直喊「你是要怎樣啦！」董男把過程都錄下，並攔下路過的警車尋求協助，他雖然不願提告，但盧男作勢恐嚇的行為已經犯法，全案依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭審理。

▲▼行車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄行人與駕駛發生行車糾紛，駕駛持球棒下車理論。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在26日清晨5點10分，當時65歲的董姓男子正在晨運，行經閃燈的覺民路口時，發現30歲的盧姓男子一部小貨車行駛過來，雙方都認為對方沒有看路，進而發生口角糾紛。

▲▼行車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼盧姓駕駛(上)、董姓行人(下)都認為對方沒看路。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼行車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

盧姓駕駛表示，他有看到董姓男子，也有做出減速的動作，但認為對方沒有在看路，大搖大擺地就走出來，還揮手表達不滿，他已向對方道歉，董男也有接受。員警則斥責，當下有問題，兩人可以到路邊好好談，而不是拿武器。

董姓男子則說，盧姓駕駛拿著球棒，沒有打他，但一聽到他要報警，盧男的口氣就非常差，直呼「你是要怎樣啦！你說，你要怎樣？」他都有保留證據，而盧男也開車在他後方跟著，他才會攔下路過的警車尋求協助，目前不願對盧男提告。

▲▼行車糾紛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲董姓男子攔下路過的警車尋求協助。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，盧男雖沒有有攻擊或其他侵犯行為，但持棍棒下車作勢恐嚇，違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，全案依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭審理。

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