重機有望停機車格！交通部允「地方可試辦」　上國道仍被駁回

記者李宜秦／台北報導

為爭取大型重機上國道、停機車格，及廢除內側道禁行白牌機車和兩段式左轉，民團號召重機族今下午包圍交通部抗議，交通部表示，「重機上國道」仍需持續觀察，「重機停機車格」可由各縣市政府評估可行性，並研擬試辦計畫提報，「兩段式左轉」則不宜全面取消。

▲重機族要求交通部開放重機上國道。（圖／記者黃國霖攝）

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今日有上百名重機族至交通部抗議，爭取重機族權益。YouTuber「通勤者之歌」提出三點訴求，第一，大型重機上國道已三讀通過十二年，交通部應立即依法開放；第二，開放大型重機停放機車格，車主可自由決定停放機車或汽車格；第三，廢除道安規則第99條內側禁行機車條款，機車不用兩段式左轉，開放白牌機車比照重機行駛快速道路。

▲▼今日有上百名重機族至交通部抗議。（圖／記者黃國霖攝）

針對第一點訴求「重機上國道」，交通部表示，交通部高速公路局曾於106年及109年委託中華民國運輸學會辦理2次大型重機行駛快速公路觀察檢核作業，檢核路線包括國道3甲高速公路、省道台64、台74及台88等快速公路。

經檢核安全、秩序及行為3類指標，大型重型機車於秩序指標及行為指標有惡化現象，尤其於「行車安全距離」與「行車安全間隔」之意識仍有不足。另高速公路局於102年至112年辦理10次民意調查，不贊成開放比例約為6成。

▲交通部同意地方研擬「重機停機車格」試辦計畫。（圖／記者黃國霖攝）

針對第二點訴求「重機停機車格」，依交通部公路局統計資料顯示大型重型機車車長超過2公尺者占93%，而現行各地方主管機關實務布設機車停車格多為長2公尺、寬1公尺，另道路交通安全規則第112條則規定1格小型車及大型重型機車停車位可停放1輛以上大型重型機車。

交通部已徵詢六都交通局意見，並請各縣市政府視當地路邊停車需求，評估繪設專用停車位之可行性，倘地方政府欲新增大型重型機車專用停車位之標線或開放大型重型機車停放機車停車位，可於規劃設計前研提試辦計畫提報交通部。

針對第三點訴求「廢除內側車道禁行機車及強制兩段式左轉」，目前法規已允許因地制宜取消兩段式左轉及開放內側車道，機車兩段式左轉不宜全面取消：交通部已提出改善機車交通安全環境之原則及作法，於今(112)年5月4日提供地方政府據以辦理，目前地方政府已有多個案例路段透過標誌標線處理，開放內側車道供機車行駛或開放機車直接左轉。