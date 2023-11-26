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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日陸上自衛隊引進「新款水泥車」！　可搶修遭攻擊跑道

▲▼ 日本自衛隊,愛國者三型防空飛彈（PAC-3）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲日本陸上自衛隊西部方面隊引進新型水泥製造車。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

負責日本九州與沖繩防衛任務的陸上自衛隊西部方面隊已引進一款新型水泥製造車，當基地跑道遭受攻擊後能快速進行修復，是陸上自衛隊部署水泥製造車首例。

日本讀賣新聞報導，鑒於俄羅斯在侵略烏克蘭的戰事初期，就是透過先破壞機場取得戰事優勢，因此，日本希望藉由提高短時間恢復機場跑道功能來強化西南群島的防衛能力。

位於沖繩縣那霸機場旁的航空自衛隊那霸基地，11月15日進行陸海空自衛隊聯合演習一環的機場跑道搶修訓練，陸上自衛隊當時從九州空運水泥製造車參與演訓。

這項訓練假想機場跑道因遭受飛彈攻擊等狀況無法使用，在相關機具清除碎石礫後進行水泥鋪設與整地作業，確認搶修跑道的整個流程。

水泥製造車可獨力行駛，不須靠其他車輛拖行，可以當場製造出較一般水泥更快凝固的「快硬水泥」。

當天訓練花了約2小時搶修面積約3公尺平方的跑道破洞，自衛隊官員說，就算跑道遭受破壞，只要半天時間就能讓自衛隊戰機再度升空。

另一位自衛隊官員表示，對敵方來說，最有效率的攻擊不是擊落飛行中的戰機，而是會選擇優先攻擊跑道，「在領土防衛上，盡速恢復跑道起降的能力不可或缺」。

跑道搶修雖然是負責管理基地的空中自衛隊的任務，但陸上自衛隊引進水泥製造車被定位為深化合作的對策之一。防衛省與自衛隊也考量到「台灣有事」（台灣發生事態），正評估未來將部署水泥製造車到沖繩縣。

 
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