成功接回17名人質　以色列釋放39名巴勒斯坦囚犯

▲第二輪人質釋放，已成功抵達以色列。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列─哈瑪斯第二波交換人質，在17名人質獲釋抵達以色列後，以色列跟進釋放39名巴勒斯坦被拘留者，其中33人為青少年，6人為女性。

CNN報導，以色列監獄當局證實，39名巴勒斯坦人25日晚間已從監獄機構離開，分別為以色列境內的戴蒙（Damon）、梅姬多（Megiddo），以及約旦河西岸的歐佛爾（Ofer）。

根據以色列監獄當局以及人權團體巴勒斯坦囚犯俱樂部，獲釋的其中15人都是正在坐牢的囚犯，受刑原因多是攻擊以色列；其餘24人則是受到所謂的行政拘留，代表他們在不清楚罪名的情況下遭到拘留，過程通常也不依據法律程序。

以色列國防軍稍早表示，25日當天獲釋的17名人質，在乘坐紅十字會車隊的車通過拉法（Rafah）關口後，已經成功抵達以色列。 4名外籍人質皆為泰國人，其餘13名人質全數為以色列公民。

此前哈瑪斯延遲釋放人質引發停火提前終止的疑慮，哈瑪斯表示除非以色列遵守承諾讓援助卡車進入加薩走廊北部，否則繼續推遲第二輪人質釋放；以軍則下達通牒，若以國人質未在午夜前獲釋，以軍將恢復對加薩走廊的攻勢。經過美國與卡達斡旋後，問題才得以排除。