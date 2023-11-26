躲雨爆推擠4死60多傷！　印度露天音樂節「竟淪人踩人煉獄」

▲科欽科技大學（CUSAT）露天音樂節發生推擠踩踏，關切民眾聚集在會場之外。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）發生慘案，一間大學25日晚間在露天禮堂舉行音樂節，未料突然降下暴雨，人們慌忙躲雨，竟釀成推擠踩踏事件，導致至少4人死亡、逾60人受傷。

科欽科技大學（CUSAT）舉辦一年一度的Dhishna音樂節，未料發生致命意外。該邦衛生部長喬治（Veena George）證實，2男2女被送至卡拉馬瑟里醫學院（Kalamassery Medical College Hospital）後宣告不治，另外4人情況危急，此外還有超過60人受傷。

▲副校長評估現場可能超過2000人。（圖／翻攝X）



副校長表示，不只是本校學生，就連鄰校學生也參加這場音樂節，「不幸的是，人群太擁擠了。超過2000人進入並且湧向樓梯。」一名當地警官指出，事發當時突然下起滂沱大雨，大批群眾衝進禮堂，許多人在樓梯上滑倒，隨後被踩踏。

倖存學生阿爾溫德（Aravind KS）當時就站在通往禮堂的大門旁，他回憶，人潮原本緩緩進入會場，大門卻突然被完全敞開，導致前方的人被後方的人擠到重心不穩，「人群衝進去，踩踏那些已經在台階上跌倒的人。」

#WATCH | Kerala | Four students died and several others were injured in a stampede at CUSAT University in Kochi. The accident took place during a music concert that was held in the open-air auditorium on the campus.



(Source: Students at the venue) pic.twitter.com/r0SnUAezdU — ANI (@ANI) November 25, 2023

印度10年前發生有紀錄以來最致命的踩踏推擠事件，中央邦一場宗教節慶發生意外，導致至少115人死亡。邦長穆罕默德．汗（Arif Mohammad Khan）發文表示「得知4名學生不幸遇難，深感震驚與悲痛」，「向他們的家屬致上衷心哀悼，也祈禱傷者早日康復。」相關單位部長也已趕赴現場評估局勢，並且承諾立刻徹查。