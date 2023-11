躲雨爆推擠4死60多傷！　印度露天音樂節「竟淪人踩人煉獄」

▲科欽科技大學(CUSAT)露天音樂節發生推擠踩踏,關切民眾聚集在會場之外。(圖/達志影像/美聯社)

印度喀拉拉邦(Kerala)發生慘案,一間大學25日晚間在露天禮堂舉行音樂節,未料突然降下暴雨,人們慌忙躲雨,竟釀成推擠踩踏事件,導致至少4人死亡、逾60人受傷。

科欽科技大學(CUSAT)舉辦一年一度的Dhishna音樂節,未料發生致命意外。該邦衛生部長喬治(Veena George)證實,2男2女被送至卡拉馬瑟里醫學院(Kalamassery Medical College Hospital)後宣告不治,另外4人情況危急,此外還有超過60人受傷。

副校長表示,不只是本校學生,就連鄰校學生也參加這場音樂節,「不幸的是,人群太擁擠了。超過2000人進入並且湧向樓梯。」一名當地警官指出,事發當時突然下起滂沱大雨,大批群眾衝進禮堂,許多人在樓梯上滑倒,隨後被踩踏。

倖存學生阿爾溫德(Aravind KS)當時就站在通往禮堂的大門旁,他回憶,人潮原本緩緩進入會場,大門卻突然被完全敞開,導致前方的人被後方的人擠到重心不穩,「人群衝進去,踩踏那些已經在台階上跌倒的人。」

