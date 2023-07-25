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梨泰院踩踏159人慘死　行安部長「即刻復職」！國會彈劾案遭駁回

▲▼南韓行政安全部長李祥敏。（圖／CFP）

▲南韓行政安全部長李祥敏。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院去年10月底爆發萬聖節踩踏慘劇，導致159人不幸喪命，其中管轄警察單位的南韓行政安全部長（相當於我國內政部）李祥敏被外界認為瀆職，加上失言風波，今年2月初國會通過「彈劾部長」議案。如今悲劇發生269天，今（25）日由憲法裁判所進行審理，9名裁判官全數駁回議案，李祥敏即刻起復職。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所（憲法法庭）於25日下午2時針對行政安全部長兼國務委員李祥敏的彈劾案進行審理宣判，全體9名裁判官（法官）決定駁回李祥敏的彈劾審判請求案，認為從憲法和法律的觀點來看，李祥敏並無違反災難安全法和國家公務員法，難以認定李祥敏未盡憲法所規定的守護國民等義務。

裁判官表示，「被請求人（指李祥敏）雖然在梨泰院慘案事發原因的發言上，恐有引發國民誤會的餘地，被認定較不適當，但其發言並不構成遭到罷免（彈劾）的正當理由，難以認定災難安全管理等行政機能因此嚴重損壞。」

裁判官也認為，梨泰院慘案的發生並無法歸咎給單一原因，而是因各政府機關在面對大規模災難時，無法有效統籌足夠的應對能力，因此無法將責任轉嫁給被請求人。

梨泰院踩踏慘劇從去年10月底至今已經269天，如今李祥敏在此次憲法裁判所審判中擺脫可能所需擔負的法律責任，同時終於能夠復職、回歸行政安全部長的崗位，他向罹難者與家屬表示哀悼之意的同時，也呼籲政治圈停下政治鬥爭，而他也預計25日下午5時前往忠清南道青陽郡之川等最近豪雨重災區視察。

據悉，南韓從1948年建政以來，至今共經歷4次通過國會審議、送交憲法裁判所審理的彈劾案，其中前總統盧武鉉的罷免案被駁回，而朴槿惠則是因此成為大韓民國首位被罷免成功的總統。

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