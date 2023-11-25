擔任副手是被蔡英文說服？　蕭美琴否認：有很多鄉親勸進

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴近日接受年代新聞台節目「雅琴看世界」專訪，今（25日）釋出專訪片段，對於何時答應與賴清德搭檔參選？蕭不願鬆口「那是我跟賴副的祕密。」她也坦言，自己一直不覺得副手人選有必要特別鎖定她，但台灣有太多的鄉親來勸進、表達憂慮，各路人馬都告訴她說沒有別人了，那就這樣子。

主持人張雅琴提到，賴清德講過，第一次邀請蕭美琴擔任副手，是在去年過境紐約時，蕭美琴坦言，當時沒有答應，自己一開始沒有當真，也跟賴清德說，台灣這個政治能力比我她強、口才比她好的這麼多，甚至比她更有企圖心，自己已經在澹泊明志的階段，一直不覺得副手人選有必要特別鎖定她。

蕭美琴指出，她對於在美國的工作得心應手，非常的熟悉整個步調，非常順利的在推動很多的業務，所以一直沒有把自己設定在這個位置上。

至於是否接到蔡英文電話才同意？蕭美琴回應「沒有」，蕭指出，蔡英文在當初派她到花蓮之後，就再也不敢這個對她的未來指引特定角色，尤其是非常艱困的責任，「小英總統非常關心我，有點像蔡媽媽一樣，對於我參選，她也要對未來對美工作繼任人選做一些安排。」

對於同意以副手角色投入選戰，蕭美琴表示，這不是一個特定的關鍵，是台灣有太多的鄉親來勸進、表達憂慮，對台灣當時的政治氛圍還有國際上的處境等等表達看法，一些遊說團紛紛去找她，自己希望他們可以考慮更多的人選，不過也進展到她願意答應的階段了。

蕭美琴重申，沒有必要只鎖定一個人，可以多方面去思考。至於何時談妥？蕭美琴不願鬆口表示「那是我跟賴副的祕密。」蕭也坦言，其實到最後這個整個情勢的發展，這個各路人馬都告訴她說沒有別人了，那就這樣子。