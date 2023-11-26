好市多黑五最後1天優惠懶人包！APPLE WATCH、瑞士巧克力粉下殺

▲好市多黑五在11月26日邁入最後一天，許多民眾把握搶優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日迎來最後一天，照例提前至上午8點營業，開門前已有超過百位民眾排隊入場搶購。而昨25日好市多並未預告優惠品項，《ETtoday新聞雲》今實際前往內湖好市多賣場挖掘「隱藏優惠」，3C出現「APPLE WATCH SERIES 9 （45MM GPS）」現省450元；而節慶應景裝飾、玩具、生活用品等也有新增優惠；生鮮部分祭出黃瓜石斑、雞里肌肉真空包；乾貨方面有人氣夯品瑞士小姐SWISS MISS巧克力沖泡飲，吸引不少民眾搬進購物車。

▲▼好市多黑五最後一天，上午8點一開門就有大批消費者排隊湧入採買。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五優惠自11月20日～11月26日連續7天舉行，網羅超過400款商品祭出下殺，並維持「每卡限購1件」規定，活動期間每日下午預告隔日精選優惠品項。不過昨（25）日下午5點一到，好市多官方粉專僅發出一張圖片，提醒黑色購物周只到今（11/26）日，並未預告優惠品項。後續小編也透露，賣場將有「隱藏版優惠」，請消費者把握最後一天到賣場尋寶。

▲好市多黑五最後一天，APPLE WATCH SERIES 9 （45MM GPS）現省450元。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》今（26）日實際走訪內湖好市多，不少在前幾天開賣的黑五商品仍持續有優惠，而新增品項出現「APPLE WATCH SERIES 9 （45MM GPS）」現省450元；其他像是聖誕節慶應景裝飾、孩童玩具、生活、戶外休閒、廚房、寢具用品等都有新增優惠項目。

▼好市多黑五最後一天新增隱藏優惠中，有不少應景商品、玩具。（圖／記者林育綾攝）

▲▼好市多黑五最終日，生鮮商品也有新增優惠。（圖／記者林育綾攝）



生鮮部分，出現黃瓜石斑魚、雞里肌肉真空包優惠；而乾貨方面，驚喜祭出人氣品「瑞士小姐香醇巧克力即溶可可粉」十分搶手。保健食品如白蘭氏雞精、葉黃素精華飲等也持續熱銷，其他洗沐、保養、個人衛生用品等黑五商品，也有諸多持續補貨提供優惠。

▲人氣品「瑞士小姐香醇巧克力即溶可可粉」也加入黑五優惠，十分搶手。（圖／記者林育綾攝）

好市多黑五最後一天，不少民眾針對同款商品一次買多箱，像是寵物食品「貓倍麗貓罐頭三種口味」下殺78折，有民眾一口氣搬了將近一整車；還有「夏普清淨除濕機」也有不少人搬貨，紛紛把握黑五最終機會囤貨。

▲▼好市多黑五最終日，有不少民眾針對同款商品一次搬多箱。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》整理好市多黑五第7天（最終日）現場優惠品項：

【3C家電類】

APPLE WATCH SERIES 9 （45MM GPS）

原價13,520元，特價13,079元（96折）

DJI MINI 2 SE 空拍機雙電池組合 含收納包

原價10,999元，特價9399元（85折）

TCL 75吋4K MINI QLED顯示器

原價54,795元，特價39,995元（73折）

UE WONDERBOOM 3 SPEAKER

防水無線藍牙揚聲器二入 IP67防水無塵/可配對

原價3999元，特價3199元（8折）

OMRON BODY COMPOSITION MONTTOR SCALE HBF-228T

歐姆龍藍牙體重體脂肪計

原價2449元，特價1949元（79折）

BALMUDA THE CLEANER VACUUM

手提無線吸塵器

原價8899元，特價6599元（74折）

SHARP DEHUMIDIFIER #J12FT

夏普清淨除濕機12公升 能效一級/ 採HEPA濾網

原價11,999元，特價9599元（79折）

PHILIPS STEAM IRON 飛利浦蒸汽熨斗

原價1999元，特價1499元（75折）

▲夏普清淨除濕機也有不少民眾搬進購物車。（圖／記者林育綾攝）

【生活用品類】

Q-TIPS COTTON SWABS

紙軸棉花棒 每盒625支3盒入

原價399元，特價319元（79折）

SOORYEHAN BICHAEK TRUEREJUVENATING YOON CRE.AM

秀雅韓蔘潤乳霜組50+25ML

原價989元，特價789元（79折）

綠蜂膠奇蹟能量安瓶組 35毫升2入+5毫升3入

原價1449元，特價1239元（85折）

IRIS OHYAMA HAND WARMER 日本製握式暖暖包120片

原價699元，特價559元（79折）

DIONIS HAND CREAM SET 護手霜禮盒 28公克5入

原價435元，特價335元（77折）

AQI LANOLIN SKIN CREAM雅葵澳洲綿羊油極潤潤膚霜 575公克2入

原價539元，特價419元（77折）

TILLEY AU DIFFUSER SET 澳洲經典香氛室內擴香組 150毫升X3瓶

原價1079元，特價849元（78折）

WELLS I AMONT GLOVES

乳膠工作手套十雙入 SIZE:XS/S/M

原價359元，特價279元（77折）

SIDIZ COMPUTER CHAIR

人體工學網布辦公椅 尺寸67X57X115.5~123 CM

原價5799元，特價4149元（71折）

【保健清潔用品類】

白蘭氏葉黃素精華飲 60毫升X30入

原價1379元，特價1179元（85折）PREGAINE CLEAR GEL SHAMPOO

落建頭皮洗髮露 400毫升4入

原價899元，特價734元（81折）

MCGRHYTHM STEAM MASK SET

美舒律蒸氣系列禮盒組 共26片

原價479元，特價399元KAO BUBBLE CARBONATED 花王泡澡錠 40公克 72錠

原價599元，特價439元（73折）

SLAND FORMOSA HAND SOAP 洗手液 636毫升4入

原價435元，特價275元（63折）

CREST COMPLETE TOOTHPASTE 全方位潔白牙膏 232公克 5入

原價529元，特價419元（79折）

LISTERINE MOUTH WASH 李施德霖全效護理漱口水 1公升3入+250毫升

原價799元，特價599元（74折）

PHILIPS SONICARE KIDS 飛利浦充電式兒童電動牙刷

單握柄/三刷頭6322系列

原價1999元，特價1599元（8折）

ORAL-B ELECTRIC TOOTHBRUSH

歐樂B充電式藍牙電動牙刷 雙握柄/六刷頭SMART3500

原價3549元，特價2749元（77折）

好自在清新淨味液體衛生棉 27公分 26片 2入

原價549元，特價389元（7折）

蘇菲導管式衛生棉條一般型 純棉表層29入

原價369元，特價269元（72折）

▲保健品等生活消耗品也持續熱銷。（圖／記者林育綾攝）

【運動休閒類】

SHEDRAIN AUTO UMBRELLA

43時一鍵開 晴雨兩用傘 UPF50+/薄型輕量通風

原價305元，特價275元（9折）

KIRKLAND SIGNATURE GOLF PUTTER WIHEAD COVER

高爾夫球推桿

原價4779元，特價2279元（47折）

ADIDAS ROUND TOTE

運動手提托特包 CORDURA材質/單一尺寸

原價695元，特價555元（79折）

REEBOK DUFFLE BAG 多功能運動袋 32公升

原價859元，特價699元（81折）

【服飾穿著類】

LEVI'S LADIES DENIM SHIRT 女長袖牛仔襯衫 亞洲尺寸(ASIAN):XS-M

原價499元，特價399元（79折）

ADIDAS LDS SPORTS JACKET 女經典外套 國際尺寸(INT):S-XL

原價849元，特價679元（79折）

CALVIN KLEIN 女舒適軟鋼圈內衣兩入組 尺寸：32-34B/32-36C/36D

原價849元，特價619元（72折）

CHAMPION LDS POLO PULLOVER 女長袖POLO衫 亞洲尺寸(ASIAN):S-XL

原價669元，特價499元（74折）

32 DEGREES YOUTH JACKET

兒童外套(羽絨背心) 尺寸:S(7/8)-L(14/16)

原價969元，特價699元（72折）

ANDY & EVAN YOUTH 3PC SET 兒童格紋襯衫三件套組 尺寸(SIZE):5-8歲

原價635元，特價395元

ADIDAS MEN BOX R BRIEF 3PK 男運動內褲三入組 美國尺寸(US):S-X

原價579元，特價459元（78折）

JACHS MEN'S FLEECE LS TOP 男刷毛長袖上衣 亞洲尺寸(ASIAN):S-XL

原價465元，特價299元（64折）

ADIDAS MEN'S RUNNING SHOE 男慢跑鞋 美國尺寸(US):8-11.5

原價1139元，特價899元（78折）

CAMPER MEN'S BOAT SHOE

男經典三孔帆船鞋 歐洲尺寸(EU):41-44

原價4899元，特價3899元（79折）

COLE HAAN OXFORD SHOE

男雕花牛津皮鮭 美國尺寸(US):8-12

原價3699元，特價2899元（78折）

【廚房用品類】

ZWILLING CUTTING BOARD 3PC

德國抗菌雙人砧板三件組

原價999元，特價799元（8折）

ZWILLING MOMENT STOCK POT

德國雙人深湯鍋含蓋 8公升

原價1989元，特價1589元（79折）

FOODSAVER VACUUM SEALER

2合1食物真空保鮮機 適用真空卷/袋、密鮮盒

原價4299元，特價3439元（79折）

TRITAN WATER BOTTLE 2PC

吸管冷水瓶2件組 單個容量約887毫升

原價559元，特價399元（71折）

STELTON SS THEAMAL POT 1L

啄木鳥真空保溫壺SH-RA19 容量約1公升

原價1219元，特價969元（79折）

【寢具類】

ONKAPARINGA WOOL PILLOW

羊毛枕 尺寸:73X48X2.5公分

原價589元，特價469元（79折）

CALIPHIL ALPACA WOOL COMFORTER

羊駝羊毛冬被 尺寸:180X210公分

原價4695元，特價3745元（79折）

BIDDEFORD HEATED MATT PAD

智慧型安全鋪式電熱毯 標準雙人150X191公分

原價1665元，特價1220元（73折）

NATURTEX DOWN COMFORTER

匈牙利製雙人鵝絨被 尺寸:180X210公分

原價8999元，特價6999元（77折）

HOTEL GRAND DOWN COMFORTE

美國製雙人白羽絨被 尺寸:180X210公分

原價2899元，特價2299元（79折）

▲寵物食品如貓罐頭下殺十分搶手。（圖／記者林育綾攝）

【嬰幼兒寵物用品類】

MON PETIT CANNED CAT FOOD

貓倍麗貓罐頭三種口味 80克X24入

原價659元，特價519元（78折）

MAMY POKOPANTS滿意寶寶 哆啦A夢輕巧褲

原價1125元，特價825元（73折）

SIDIZ RINGO KID'S CHAIR 幼童可調式學習椅 寬59深50高79-84CM

原價4699元，特價3699元（78折）

【玩具/節慶類】

LEGO ICONS 10293 SANTA'S VISIT

樂高ICONS系列聖誕老人來訪

原價2999元，特價2199元（73折）

DART ZONE DART BLASTER 高速發射槍

原價1199元，特價699元（58折）

MIGHTY FLEET MOTORIZED 緊急救援機動玩具車

原價499元，特價399元（79折）

VIKING TOYS VEHICLES 莫蘭迪色系大車 三入組

原價989元，特價689元（69折）

PLAYGO GROCERY STORE 商店手推車玩具組

原價1199元，特價799元（66折）

PEPPA'S COZY CAMPSITE

粉紅豬小妹好朋友露營遊戲

原價899元，特價649元（72折）

PLAY-DOH 培樂多超級甜點收納盒組

原價939元，特價739元（78折）

SNOOPY CHRISTMAS TREE

史奴比聖誕樹裝飾 長31.6 寬19.7 高36.8CM

原價1665元，特價1330元（79折）

LEGO IDEAS 21325 BLACKSMITH

樂高IDEAS系列中世紀鐵匠

原價4799元，特價3799元（79折）

FABRIC SANTA 聖誕老人裝飾 長44寬29.5高93.7CM

原價2389元，特價1489元（62折）

▲好市多黑五玩具多項下殺。（圖／記者林育綾攝）

【生鮮食品】

黃瓜石斑 YELLOWFIN GROUPER 1.2-1.7公斤尾

原價1199元/KG，特價1079元/KG（9折）

美國頂級嫩肩里肌真空包

US PRIME TOP BLADE VACUUM PACK

原價559元/KG，特價459元/KG（82折）

台灣雞里肌肉真空包

TW CHICKEN BREAST FLAALET VACUTM PACK

原價199元/KG，特價179元/KG（89折）

澳洲牛肋條真空包

AUS RIB FINGER VACUUM PACK

原價629元/KG，特價515元/KG（81折）

美國馬鈴薯 US RUSSET POTATO 45公斤

原價329元，特價279元（84折）

SOUTH AFRICA ORANGE 南非甜橙 3.6公斤

原價319元，特價269元（84折）

▲好市多黑五最後一天，生鮮有多項優惠。（圖／記者林育綾攝）

【冷凍食品】

KIRKLAND SIGNATURE 科克蘭 RED GRAPEFRUIT CUPS

紅葡萄柚杯227GX12

原價659元，特價529元（8折）

LXZ FRZ SQUID RICE NOODLE

老協珍冷凍鮮味小卷炊粉 3065公克(固形物1065G)

原價599元，特價479元（79折）

WOWPRIME HOT POT VARIETY PACK 1.1KG

王品三大名店冷凍火鍋料

原價389元，特價299元（76折）

OY RAMEN WITH PORK BROTH

十樂豚骨拉麵 210克6入

原價259元，特價198元（76折）

【乾貨食品】

SWISS MISS DARK CHOCOLATE

瑞士小姐香醇巧克力即溶可可粉 31公克X50入

原價349元，特價269元（77折）

CADINA 卡迪那豌豆脆片 80公克X10包

原價299元，特價239元（79折）

NATURE VALLEY GRANOLA BAR

天然谷綜合燕麥棒 40條共1.68公斤

原價529元，特價409元（77折）

CHERRY GRANDFATHER

櫻桃爺爺南棗核桃糕 680公克

原價495元，特價385元（77折）

QUAKER BLACK GRAINS DRINK

桂格黑穀營養飲 300毫升X12瓶

原價299元，特價239元（79折）