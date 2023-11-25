今3區有雨！　下週更強冷空氣下探12℃

▲東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。明(26)日東北季風減弱，天氣略好轉；下週一(27日)下午起另一波「東北季風」南下，下週二晚、週三晨的「輻射冷卻」效應，平地最低溫約僅可降至12度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(25)日受東北季風影響，北海岸、大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。北台偏涼，其他各地的影響輕微。

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各地區氣溫：北部17至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部16至27度。明(26)日東北季風減弱，天氣略好轉、氣溫微升，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

▲24日4：10紅外線色調強化雲圖顯示，北部、東半部海面上有較多的低層雲(左圖)，4：20雷達回波合成圖顯示，北海岸、宜蘭及東半部海面有降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

下週一(27日)下午起另一波「東北季風」南下，冷空氣仍偏弱，迎風面有局部短暫雨，北台再轉涼；下週二(28日)轉乾、西轉晴、東偶局部短暫雨；下週二晚、週三晨的「輻射冷卻」效應，已較原模擬稍修弱，全台平地的最低溫約僅可降至12度左右，台北觀測站最低溫約可降至17度左右。

下週三、四(29、30日)各地晴朗穩定，白天起迅速回暖、日夜溫差大。下週四晚起至週六(2日)東北季風再增強、迎風面水氣增多，北部、東半部有局部雨，新竹以南晴朗穩定。