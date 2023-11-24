冬春季新冠病毒或疊加呼吸道疾病流行　陸官方釋6條重點防控措施

▲大陸官方發出通知警示，冬春兩季要防範新冠病毒疊加呼吸道疾病流行疫情。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地近期出現呼吸道疾病頻生的現象，甚至出現部分醫院急診等待時間長達24小時的情況。為避免在冬季及春季呼吸道疾病和新冠病毒疊加出現的疫情，大陸國務院聯防聯控機制今（24）日釋出6點防控工作通知，包括口岸、人群防控到醫療應對及民眾教育，各級政府則須做好平急轉換準備。

《關於做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作的通知》指出，2023年10月以來，我國流感、肺炎支原體感染活動逐步增強，預計流感將出現全國冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來一段時間在部分地區仍將持續高發，「今冬明春我國可能面臨新冠、流感、肺炎支原體感染等多種呼吸道疾病疊加流行的局面。」

《通知》主要包括6條重點措施，分別為切實落實口岸疫情防控、持續開展疫情動態監測預警、加強重點機構重點人群防控、加強醫療救治應對準備、持續強化科普宣教及強化組織領導和責任落實。

其中，在「強化組織領導和責任落實」方面，《通知》要求，各地要強化冬春季傳染病防控工作的組織領導，保持適度有序的防控力度和節奏，保持各級聯防聯控機制有效運轉，做好平急轉換準備，一旦發現聚集性疫情要及時報告、快速反應、有效處置。