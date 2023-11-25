周末好去處！高雄「打狗書活節」登場　看書兼逛50家文創市集

▲高雄城市書展活動倒數，「打狗書活節」周末市集為壓軸重頭戲。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄城市書展活動倒數，壓軸戲推出「打狗書活節」周末市集，透過書市展覽、獨立樂團、行為藝術、冊語行動體驗和50多家美食、文創市集，打造複合式的藝文體驗，高雄人快把握周末開逛吧！

響應文化部支持疫後圖書產業重新啟航，高雄市立圖書館整合在地資源，與高雄在地經營四十餘年的麗文文化攜手推出壓軸重頭戲「打狗書活節」，結合書活市集，讓行為藝術家引領大眾進入書的五感閱讀，並邀請獲得「第八屆金音創作獎-最佳搖滾專輯獎」的老貓偵探社現場演出，打造一個動中凝思的書展場域。

▲▼民眾可以在書市中閱讀，走上台將心得講給大家聽。（圖／記者許宥孺攝）

打狗書活節特別推出冊語行動體驗，結合徵文和閱讀，邀請民眾跟著引導，為自己選一本書，在書市中為自己找一個角落好好閱讀，並寫下自己的心得，讀給別人聽。讓大家在逛書市展覽的同時，也能在周邊的綠意中，享受閱讀，體會總圖的建築之美。

文化部表示，書店是在地重要的藝文體驗據點，這次「享讀福爾摩沙」創新書市活動，便是希望透過獎勵實體書店彼此串聯，整合在地資源，辦理結合閱讀、音樂、文創等多元藝文元素，且真正屬於地方的「非典型書展」以及各種閱讀推廣活動，讓大眾親近閱讀、體驗藝文，最終重新「走入書店」。

高市圖代理館長林奕成表示，活動用最貼近當代民眾生活的方式，提供複合式藝文體驗，樂見以閱讀為核心，藝文市集聚集在圖書館，讓大眾重新窺探書店與閱讀的嶄新樣貌。

▲▼打狗書活節結合書展、文創美食市集。（圖／記者許宥孺攝）



麗文文化事業機構總經理楊宏文表示，數位時代和後疫情的餘溫，實體書店的轉型與未來仍是當下必須審慎思考的議題，透過多元的活動設計以及和當代藝術的跨界合作，盼能為實體書店的經營注入一股活水，度過時代變遷所帶來的挑戰。

麗文文化於24所南部大學皆有展店，明年3月起將於高雄各大校園陸續推出校園市集，「打狗書活節」即是校園市集的前哨站，讓實體書店透過錄像展覽的形式進入校園，鼓勵民眾參訪實體書店，重拾閱讀的熱情。

「打狗書活節」市集將於本週末(25、26日)登場，周邊結合文創攤位50餘家，美食飲品、文創手作和獨立品牌，高雄人快把握周末逛起來吧。