爆笑侏儸紀！世運主場館「100隻恐龍群聚」　拔腿狂奔歡樂畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄富邦馬拉松今(25日)登場，首日在世運主場館舉行休閒組賽程，有上百人穿著充氣恐龍裝參加田徑賽，拔腿狂奔的畫面超逗趣，因為不只要搶鏡，還要比速度，讓眾人笑翻。

▲高雄世運主場館今日上午有上百隻恐龍狂奔。（圖／記者許宥孺翻攝）

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高雄市運動發展局主辦、富邦人壽冠名贊助的「2023高雄富邦馬拉松」，今年以「RUN AHEAD RUN BEYOND 向前超越 」為口號，今日上午由3.5公里休閒組打頭陣，不少爸爸媽媽帶著小朋友共襄盛舉，超萌模樣成為攝影師們捕捉的焦點，創意造型獎第一名由揹著啤酒箱改裝的超大型十字架扮成耶穌的跑者受評審青睞，奪得5000元獎金。

▲▼大小朋友穿著恐龍充氣裝做操。（圖／記者許宥孺翻攝）

緊接著是超吸睛的恐龍變裝競速賽，滿10歲就能報名參賽，總共有100多人報名，參賽者穿著自行準備的恐龍裝，在國家田徑場上衝刺，場面壯觀，不只比搶鏡，還要比速度，可愛又好笑，把氣氛炒到最高點。

運發局長侯尊堯也穿上恐龍裝跟大家一起奔跑同樂，這次恐龍競速賽也分男女組，冠軍分別獲得1萬元獎金，民眾直呼爆笑好玩，更吸引小朋友爭相與恐龍們合照，堪稱難得一見的恐龍聚會。

▲恐龍變裝路跑笑翻眾人。（圖／記者許宥孺翻攝）

運發局長侯尊堯表示，今年恐龍變裝競速賽則非常創意有趣，看著恐龍選手們努力往前衝，連恐龍都能跑起來了，下屆賽事也要號召更多市民一起來運動。