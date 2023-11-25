桶箍是什麼意思？答案揭曉　內行都懂：通俗又傳神的台語

▲郭台銘已決定退選。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「藍白郭」陣營23日在君悅飯店展開會談，當時國民黨總統候選人侯友宜提到，郭台銘既是見證人也是「桶箍」。事後財經網美胡采蘋發文表示，她其實從未聽過「桶箍」的說法，「到底誰會知道？」貼文曝光後，掀起熱議。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她從沒有聽過「桶箍」這個說法，所以當時藍白雙方在談的時候，她還特地上網查詢「town-core」的意思。後來，她是看了電視新聞的字幕，才終於知道「有桶箍這種東西，到底誰會知道？」

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貼文曝光後，網友們紛紛留言回應，「台語為母語的人應該都懂」、「台語人就知」、「1950年代出生，台語人應該都聽得懂」、「網美跟台語不熟而已啦，這詞蠻接地氣的呢」、「通俗又傳神的台語」、「許多形容詞，用台語來表達會更加貼切」、「這是台灣選舉至少超過50年的常用語」、「拿桶箍比喻，印象中韓國瑜也講過」。

其中也有網友解釋，「沒有桶箍木桶無法成形」、「桶箍是名詞，圍繞拴緊桶身用的繩圈或線圈。箍桶是動詞，亦指能將木桶圈住的製作者，也指有能力團結大家的人」。

根據「教育部台灣閩南語常用詞辭典」，「桶箍」意思是「將木桶的木片箍住的鐵線圈或竹篾環」。另根據「教育部重編國語辭典修訂本」，「箍桶」意思有二，一是「用竹篾或金屬圈將桶子的外圍圈﻿住」，二是「外圍有竹篾或金屬圈束緊的桶﻿子」。

據了解，若無桶箍，便沒辦法把木片合在一起變成木桶，因此在政治圈中，其多指團結大家的那個人，他會將不同立場的人「箍住」，凝結眾人。

此外，其實早在10月9日，韓國瑜就在臉書貼出和柯文哲的合照，並說「桶箍不是一個人，人人都是桶箍，把改變的力量團結起來」。不過藍白如今確定破局，國民黨由侯友宜、趙少康參選正副總統；民眾黨由柯文哲、吳欣盈參選正副總統。