記者曾筠淇／綜合報導

「藍白合」破局後，新北市板橋東區立委參選人葉元之隨即被調侃是「最大苦主」，因為他早早就掛出侯友宜及柯文哲的「2024聯合政府」看板。如今面對藍白雙方「無言的結局」，葉元之稍早開直播分享後續。而擔任國民黨總統候選人侯友宜副手的趙少康也馬上回應，「新照片會趕快支援喔」。

葉元之稍早在YouTube上，以「昨天很多支持者很生氣叫我趕快處理看板，我先這樣處理」為標題開直播，從畫面可見，葉元之已經請「電影看板的彩繪大師」以「藍色顏料」把柯文哲蓋掉，這是對柯文哲和趙少康的尊重。他也說，「雖然藍白沒有合，我們非常的遺憾」，不過國民黨立刻提名趙少康，依然維持氣勢。

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▲▼葉元之分享看板處理後續。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

葉元之還說，如果只是把趙少康的照片直接貼在看板上，好像不太尊重，「我們要用最細緻的方式來處理這面看板」。他提到，現在這個看板已經成為打卡景點了，至於被蓋掉的部分，他則請人直接手繪「趙少康」，只是目前還是半成品，「因為畫這個需要很長的時間，師傅先把輪廓勾勒出來，我們會繼續畫好」。

▲看板目前還未處理完畢。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

現在看板上除了有葉元之和侯友宜的照片，還有趙少康的畫像。而畫面曝光後，趙少康也馬上在葉元之的臉書粉專上留言，「新照片會盡快支援喔！」

▲趙少康回應了。（圖／翻攝自Facebook／葉元之．板橋）

其他網友看到後則紛紛留言討論道，「油漆塗喔？夠狠」、「剛剛經過，有看到吊車！哈哈哈！好好處理，我們期待你的好表現」、「先塗掉，再貼趙少康的就好啊」、「元之加油，即時處理，讚」、「雖然有點好笑，但是，請繼續加油」。