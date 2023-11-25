▲民進黨秘書長許立明帶領民進黨不分區立委代表登記。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉候選人已於24日完成登記，此次也有16個政黨登記不分區立委提名，除民進黨、國民黨、民眾黨等主要政黨提滿34席外，另外有13個政黨提出名單，其中較引人關注的是「白狼」張安樂列統促黨第4、日前宣布選總統的前監察院長王建煊為新黨首位、前台南縣長蘇煥智列台灣維新第一。

登記參選不分區立委的政黨共16個，包括國民黨34位、民進黨34位、民眾黨34，親民黨10位、司法改革黨9位、時代力量8位、新黨8位、台灣綠黨8位、台灣基進黨7位、台灣團結聯盟6位、制度救世島5位、中華統一促進黨4位、台灣維新4位、小民參政歐巴桑聯盟3位、台灣雙語無法黨2位、人民最大黨2位。

親民黨名單包含：前親民黨立委李桐豪、陳怡潔、台師大政治學研究院所長曲兆祥、農經領域專家何偉真、前嘉義縣議員簡泰河、建築文化專家藍志玟、文化大學中山所法學博士黎淑慧、長年投身基礎教育工作的孫信君、國民黨新竹、宜蘭縣黨部書記黎建南。

▲親民黨主席宋楚瑜主持不分區立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

時代力量名單為弘道老人福利基金會執行長林依瑩、桃園航空城反迫遷聯盟發言人王寶萱、律師宋國鼎、台灣首位安樂死公投提案人江盛、知名房仲作家陳泰源、全國外送產業工會的創會理事長陳昱安、時代力量發言人余佳蒨、還路於民運動主持人鄭侑青。

▲時代力量不分區立委參選人，前往中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝）



司法改革黨提名戴翊如列首位、總統蔡英文論文門案媒體人彭文正委任律師張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振橐、晏揚清、許韶珍、楊啓珊。新黨則以前監察院長王建煊列首位、之後依序為仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩。

▲新黨黨主席吳成典、前監察院長王建煊。（圖／記者屠惠剛攝）



綠黨則創全國首例，提名8名女性不分區候選人，名單排序分別是：前客委會委員鍾寶珠、主張大麻除罪的律師李菁琪、戒癮專業的諮商心理師公會全聯會祕書長黃柔嘉、跨性別代表吳伊婷、蘭嶼部落文化基金會前執行長希婻瑪飛洑、高雄市心家長協會創會理事長林莉棻、「淨零減碳」領域的黃慧芬、綠黨前秘書長張竹芩。

基進黨名單包含：電影學者暨中央大學法文系教授史惟筑、台灣基進創黨人陳奕齊、律師黃楓茹、輔仁大學歷史系教授陳君愷、台灣基進前發言人楊佩樺、律師黃馨瑩、程式老爹創辦人徐煊博。

▲台灣基進黨提名不分區名單。（圖／台灣基進提供）



台聯不分區立委名單共計6席，依序為，前立委、台聯祕書長周倪安；台聯黨主席劉一德；台聯社運部主任歐陽瑞蓮；野百合世代、輻射防護員、台聯活動部主任王思棠；老幼照護專家張登凱；陸一特吳家慶。

制度救世島前身是2011年成立的「台灣基本法連線」，此次提名5席不分區林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明。中華統一促進黨4位、包含丁炳仁、黃妙如、肖云霞以及「白狼」張安樂列第4。

台灣維新也提名4位、前台南縣長蘇煥智列為首位、另有劉亦恩、張幸松、江映瑤。小民參政歐巴桑聯盟3位，為高芸婷、林詩涵與閔柏陵。台灣雙語無法黨則提名陳亭諭和蕭文乾。人民最大黨人選則為林東雄、賴方靜。

▲蘇煥智宣布參選2024總統選舉記者會。（圖／台灣維新提供）