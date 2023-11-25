女YouTuber「台北雙連」搭小黃被性騷　運將開黃腔：載妳去摩鐵

▲格鬥系YouTuber「泰拳辣個Bonbon」。（圖／翻攝IG／wonbin1124，下同）



記者葉國吏／綜合報導

一位女YouTuber搭計程車遭到司機性騷擾，甚至還說「我帶你去汽車旅館」之類的話語，女YouTuber把對話錄下貼在IG，引起網友討論。

格鬥系YouTuber「泰拳辣個Bonbon」在IG上傳多篇限動，指出21日在台北雙連站附近攔車回家，沒想到司機一看到她就說「小姐，妳好漂亮。」她禮貌性回應謝謝，沒想到卻引起司機一連串言語性騷擾。

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從Bonbon貼出的對話錄音可以聽到，司機先問她要去哪，Bonbon回說我要回去休息。沒想到司機大開黃腔說「休息是做愛捏」、「「我聽成你要跟我做愛捏，我有多爽啊！」「我是個很直接的男人，只要你給我，我就很疼愛你。」、「不然我帶我們去汽車旅館休息一下。」

Bonbon也在IG限動表示，這些經歷真的很可怕、好噁心，全程一直思考要如何安全下車。另外也有網友私訊問「是不是穿太辣才被騷擾？」對此Bonbon也貼上當時穿著，表示只是穿拳館的上衣跟寬褲。

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