　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／士林法院審判長性騷女法官遭停職！　伸鹹豬手還搬出老婆卸責

▲▼ 士林地院 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地院人稱「蔡董」蔡姓法官今年6月遭爆開車載年輕女法官至陽明山用餐，還在車上進行「不止一輪的噁心騷擾行為」慘遭停職。（圖／ETtoday資料照片）

突發中心／台北報導

士林地院有「蔡董」綽號的蔡姓前審判長，遭法官論壇揭發他去年11月假藉關心工作，開車載同法院新進女法官上陽明山用餐，下山時卻刻意將車開入窄巷，開始「不止一輪噁心騷擾行為」，法官評鑑委員會上月認蔡涉案情節重大，已不適任法官，將他移送司法院職務法庭審理，並建議「撤職」，而最新消息是，雖然職務法庭還未做出判決，但司法院已於11月初，已先將蔡停職。

對此，士林地院院長彭幸鳴表示，一切尊重司法院。

今年6月16日，司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露，去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異，從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止，後又將車開進窄巷藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

對此，士院火速啟動性平調查機制，並於6月21日先行發布人事異動，將蔡免兼審判長，並調到其他庭，後又將他調往士林簡易庭；而性騷擾申評會7月間調查，邀請專家學者列席提供意見後，認定蔡性騷擾成立，送請法官評鑑會進行評鑑，蔡則成為司法史上第2位被認定成立性騷擾的法院審判長。

然而，法官評鑑委員會上月認定蔡姓法官涉案情節重大，已不適任法官，將他移送司法院職務法庭審理，並建議「撤職」，而司法院看過法官評鑑委員會的評議書後，11月初已發出人令將蔡停職。

被害女法官於6月正式提告，士林地檢署則指派剛調來的婦幼組資深男檢察官承辦，本月初，蔡姓法官也以被告身份低調到地檢署開庭。

據決議書，蔡姓法官否認性騷擾，反指女法官遭同仁排擠，希望能調到他的合議庭，而案發當天，也有向妻子報告要帶女法官去吃飯，而當時是真的開錯方向，走到死路，為了找正確路才將車子停路邊5、6分鐘；甚至表示他本於長輩關懷晚輩的想法，勸女法官注意情緒管理、工作態度和異性同事相處，但卻遭女法官罵髒話，隨後就開車下山回辦公室。

但經4名證人指出，與蔡姓法官說法南轅北轍，1名證人表示，女法官當天回士院，立刻到其辦公室指出被性騷擾，且當下顯得焦慮、緊張，還一直擔心說「蔡法官是士院最資深法官，會不會對我不利？」該名證人提醒她可以去申訴，但女法官先拒絕，無奈說「還想待在司法界」，該名證人只好跟他說「如果蔡去找妳，妳可以躲我辦公室」。

據調查，案發後，蔡與該名女法官互動起了重大變化，從原本會到彼此辦公室聊天等，到後面蔡若刷卡到女法官辦公室，女法官會嚇得趕緊傳訊息給丈夫，在在顯示，該名女法官對蔡姓法官心生畏懼，且有意迴避，故不採信蔡姓法官說詞。

法評會考量，蔡曾於2007年11月間，利用職務邀約女書記官上陽明山獨處逗留，被司法院核定申誡2次，10幾年後仍不思改過，仍利用資深法官權勢，以聚餐名義假裝迷路，藉機性騷擾，導致被害人身心受創，案後不僅不道歉，還編造出女法官工作態度不佳、爆粗口等理由企圖推卸責任，顯然已缺乏職司平亭曲直的審判者應具備的自省能力，嚴重損害法官的身分與職位尊嚴，因此認為有必要嚴懲，決議移送職務法庭審理之餘，建議撤職。

ET快訊
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」
郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

機車切中線急停...貨車煞不住直接撞上　騎士重摔「高速翻滾2圈」

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

涉家暴不肯搬走！偷看LINE發現前妻有新歡　醋男徒手勒斃她

「大車司機賭博天堂」被警方破獲！貨櫃屋內逮5人查扣13萬賭資

與女友共謀！海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬元判2年

刑事局追蹤毒品人口...這批人常去金三角　助越南警抄20億K毒

基隆男大街試槍！車窗滿是彈孔畫面曝　警逮2嫌扣5顆TNT爆裂物

5天連5起「送肉粽」！彰化大村鄉今晚10點送煞　詳細路線曝光

通勤者之歌PO影「奪回雪隧」爭重機路權　警：舊影片已依法開罰

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

機車切中線急停...貨車煞不住直接撞上　騎士重摔「高速翻滾2圈」

少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　新北色警猥褻3次下場曝

涉家暴不肯搬走！偷看LINE發現前妻有新歡　醋男徒手勒斃她

「大車司機賭博天堂」被警方破獲！貨櫃屋內逮5人查扣13萬賭資

與女友共謀！海陸士官長浮報採購案金額　貪污9.6萬元判2年

刑事局追蹤毒品人口...這批人常去金三角　助越南警抄20億K毒

基隆男大街試槍！車窗滿是彈孔畫面曝　警逮2嫌扣5顆TNT爆裂物

5天連5起「送肉粽」！彰化大村鄉今晚10點送煞　詳細路線曝光

通勤者之歌PO影「奪回雪隧」爭重機路權　警：舊影片已依法開罰

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

交易麥卡倫成離開拓荒者關鍵？小李曝心中想法

周末衝了！大港咖啡嘉年華現煮「免費喝到飽」　52攤市集開逛

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

以哈停火！多輛載運燃油卡車進入加薩　以軍發布最新警告

快訊／阿里山公路嚴重事故！騎士滿地血命危　送醫搶救中

機車切中線急停...貨車煞不住直接撞上　騎士重摔「高速翻滾2圈」

富邦金大秀「Run For Green」　聚焦低碳、數位雙主軸

冬盟6隊明天開戰　郭李喊話U23中華培訓：不要怕失敗

懷疑尪與女保姆有染！她裝針孔攝影機偷拍　竟發現驚人「真相」

台中妙齡女疑省時間走捷徑　肉身走公車專用道嚇壞司機

社會熱門新聞

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

單親媽苦養幼兒　6樓墜落頭重創身亡

違停被按喇叭！球棒猴、手槍猴下車嗆

屏科大生自撞　死前悔：不該騎那麼快

激戰2少女生2女！超級渣男出獄　又亂倫14歲外甥女

即／柯旻豪拒認罪　檢警今提訊...家人急換律師

失智男見老婆歉回「你好面熟」　妻嘆：好險走不遠

新竹男陳屍家中客廳　疑遭活活打死3煞收押

騎車趕上班超車不慎撞分隔島　新北男送醫不治

嘉市男學生疑霸凌女同學！遭懲處採線上授課

新北婦做「拉皮手術」突休克命危！送醫不治

28歲男穿袈裟要入佛門　被師父放鳥情緒emo

長照董娘淪「四條通」躲4年　原來在醫院當看護

21歲男子幫補胎　遭拖板車輾死

更多熱門

相關新聞

前法官高明哲涉當司法黃牛！今依詐欺罪起訴

前法官高明哲涉當司法黃牛！今依詐欺罪起訴

首位被起訴「枉法裁判罪」的前法官高明哲，因涉嫌在2019年間協助泰國台商程萬遠，以100萬元現金與價值百萬的雞血石行賄法官林洲富打點官司，結果程男仍收到敗訴判決，除了要高明哲還錢，還自首行賄。台北地檢署認定高明哲身為資深法官，卻當起「司法黃牛」，嚴重戕害司法公正性及人民信賴，今(23日)依詐欺罪將其起訴，求處重刑。

前法官蔡政佑偷拍女法官隱私　判賠45萬

前法官蔡政佑偷拍女法官隱私　判賠45萬

士院合議庭爆內鬨　自律會今調查出爐

士院合議庭爆內鬨　自律會今調查出爐

生醫界美魔女控遭違法拘提　受辱戴銬如廁

生醫界美魔女控遭違法拘提　受辱戴銬如廁

男乘客拍打女列車員「屁股」！被拘10日

男乘客拍打女列車員「屁股」！被拘10日

關鍵字：

士林法院法官性騷擾

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面