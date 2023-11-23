獨／士林法院審判長性騷女法官遭停職！　伸鹹豬手還搬出老婆卸責

▲士林地院人稱「蔡董」蔡姓法官今年6月遭爆開車載年輕女法官至陽明山用餐，還在車上進行「不止一輪的噁心騷擾行為」慘遭停職。（圖／ETtoday資料照片）

突發中心／台北報導

士林地院有「蔡董」綽號的蔡姓前審判長，遭法官論壇揭發他去年11月假藉關心工作，開車載同法院新進女法官上陽明山用餐，下山時卻刻意將車開入窄巷，開始「不止一輪噁心騷擾行為」，法官評鑑委員會上月認蔡涉案情節重大，已不適任法官，將他移送司法院職務法庭審理，並建議「撤職」，而最新消息是，雖然職務法庭還未做出判決，但司法院已於11月初，已先將蔡停職。

對此，士林地院院長彭幸鳴表示，一切尊重司法院。

今年6月16日，司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露，去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異，從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止，後又將車開進窄巷藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」。

對此，士院火速啟動性平調查機制，並於6月21日先行發布人事異動，將蔡免兼審判長，並調到其他庭，後又將他調往士林簡易庭；而性騷擾申評會7月間調查，邀請專家學者列席提供意見後，認定蔡性騷擾成立，送請法官評鑑會進行評鑑，蔡則成為司法史上第2位被認定成立性騷擾的法院審判長。

然而，法官評鑑委員會上月認定蔡姓法官涉案情節重大，已不適任法官，將他移送司法院職務法庭審理，並建議「撤職」，而司法院看過法官評鑑委員會的評議書後，11月初已發出人令將蔡停職。

被害女法官於6月正式提告，士林地檢署則指派剛調來的婦幼組資深男檢察官承辦，本月初，蔡姓法官也以被告身份低調到地檢署開庭。

據決議書，蔡姓法官否認性騷擾，反指女法官遭同仁排擠，希望能調到他的合議庭，而案發當天，也有向妻子報告要帶女法官去吃飯，而當時是真的開錯方向，走到死路，為了找正確路才將車子停路邊5、6分鐘；甚至表示他本於長輩關懷晚輩的想法，勸女法官注意情緒管理、工作態度和異性同事相處，但卻遭女法官罵髒話，隨後就開車下山回辦公室。

但經4名證人指出，與蔡姓法官說法南轅北轍，1名證人表示，女法官當天回士院，立刻到其辦公室指出被性騷擾，且當下顯得焦慮、緊張，還一直擔心說「蔡法官是士院最資深法官，會不會對我不利？」該名證人提醒她可以去申訴，但女法官先拒絕，無奈說「還想待在司法界」，該名證人只好跟他說「如果蔡去找妳，妳可以躲我辦公室」。

據調查，案發後，蔡與該名女法官互動起了重大變化，從原本會到彼此辦公室聊天等，到後面蔡若刷卡到女法官辦公室，女法官會嚇得趕緊傳訊息給丈夫，在在顯示，該名女法官對蔡姓法官心生畏懼，且有意迴避，故不採信蔡姓法官說詞。

法評會考量，蔡曾於2007年11月間，利用職務邀約女書記官上陽明山獨處逗留，被司法院核定申誡2次，10幾年後仍不思改過，仍利用資深法官權勢，以聚餐名義假裝迷路，藉機性騷擾，導致被害人身心受創，案後不僅不道歉，還編造出女法官工作態度不佳、爆粗口等理由企圖推卸責任，顯然已缺乏職司平亭曲直的審判者應具備的自省能力，嚴重損害法官的身分與職位尊嚴，因此認為有必要嚴懲，決議移送職務法庭審理之餘，建議撤職。