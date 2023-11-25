81歲「盆栽爺爺」街頭賣花養癱瘓妻：答應照顧她一輩子

記者楊惠琪／台北報導

現年81歲、人稱「盆栽爺爺」的張信雄，每天推著滿車盆栽到南機場夜市擺攤。《ETtoday新聞雲》記者直擊，老爺爺拖著年邁身軀，仍堅持全年無休，背後藏著他與小15歲癱瘓妻子的愛情故事，只為兌現「我會照顧妳一輩子」的承諾。而擺攤消息在網上曝光後，讓他坎坷難行的人生路，突然變得平坦多了，賣花業績成長了2到3倍，讓他頻說：「真的感恩大家。」

周四晚上7點多，張信雄在南機場夜市外的商家轉角處擺攤，身旁還多了一個小跟班，他是年僅12歲的鄰居吳小弟，因為最近特地來捧場的熱心民眾絡繹不絕，吳小弟擔心老爺爺忙不過來，每晚都來「陪班」。記者觀察，大概一個多小時就賣出近8成，現場也不時傳出「不用找了」、「我買兩盆，但只要給我一盆就好」的話語。





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▲盆栽爺爺的故事曝光後，每天都有熱心民眾前往捧場 。（圖／記者楊惠琪攝）

就跟捷運中山站90歲賣花老奶奶一樣，盆栽爺爺也是為了照顧癱瘓的另一半。張信雄說，原本在彰化務農，30歲到台北擺攤賣水果，老婆常來跟他買水果，因而結緣，雖然相差15歲，還是把當年才17歲的嬌妻娶進門。老夫少妻組合，讓張信雄總對嬌妻多了一份疼惜，牽手近半世紀，始終謹記「照顧她一輩子」的承諾。

只是因為一次失足意外，張信雄的妻子從高樓墜下，才30多歲就下半身癱瘓，只能以輪椅代步，生活起居必須有人打理，張信雄扛起一家五口生計，還要照顧癱瘓妻子，為了方便照料家務，他改去撿回收，時間比較彈性，後來年紀大了，沒辦法扛重物，10多年前改賣盆栽。

▲盆栽爺爺拖著年邁身軀，為了照顧癱瘓妻子，堅持全年無休。（圖／記者楊惠琪攝）

「因為看美美的花，會讓人心情變好。」張信雄年近7旬改賣盆栽，但也是苦力活，每周3到4天補貨，搭公車往返三峽花市，來回就要快4小時，採買好的盆栽就用雙肩扛回家，而且張信雄的盆栽比一般花市還便宜，小盆栽只要50元，中型盆栽100元至150元，甚至花市一盆要價150元到180元的薄荷，他只賣120元，平均每天收入約上千元，但成本就占了六、七百元。他說：「怕賣太貴沒人要買，只要賺的夠吃飯就好。」

張信雄有3個兒子，他透露，大兒子從事養殖業工作，工作也不穩定，還要養3個孩子，另外兩個兒子「因為不學好，在吃免錢飯」，入獄服刑中。目前的租屋處僅有5到6坪，每月要付8千元租金，讓他不敢想退休問題，「只能加減賺，才有辦法吃飯」。問爺爺打算賣到幾歲，雖然他笑著用台語說：「做到回去，做到沒辦法做的那天。」令人鼻酸。

「會覺得人生有點辛苦嗎？」記者問老爺爺，他只淡淡地表示：「艱苦也要走下去，遇到了也沒辦法。」他心疼地說，妻子才是真的運氣差，年紀輕輕就癱瘓，一輩子靠輪椅代步，自己沒有喊苦的權利，「我答應過要照顧她一輩子」。崎嶇難行的人生路，老爺爺卻說得灑脫，也許正是因為生活的重擔，把他壓得身形傴僂、步履蹣跚。

▲熱心民眾的捧場、打氣，讓盆栽爺爺溫暖在心頭 。（圖／記者楊惠琪攝）

民眾張小姐號召姊妹淘前往捧場，她表示，老爺爺的故事很令人心疼，看到他就想到已經過世的爺爺，「台灣有很多善心人士，我們做的只有一點點」。住在新店的曾小姐也特地跑到萬華逛夜市吃晚餐，就是為了找老爺爺的攤位，笑說自己是「植物殺手」卻一口氣買了4盆，真的是純捧場。

「爺爺，早點回去休息喔！」盆栽爺爺的故事揭露後，每天都有善心人士前往打氣捧場，讓他業績成長2到3倍，還有網友喊出：「用新台幣讓老爺爺每天早早下班！」盆栽爺爺的故事在網路持續發酵，儘管入冬了，天氣逐漸轉涼，台北街頭正上演著最溫暖的故事。

▲盆栽爺爺說，賣盆栽要賣到嚥下最後一口氣 。（圖／記者楊惠琪攝）