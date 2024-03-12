跑咖網美遭轟「家是死人？」　限動發聲：已截圖可提告

▲一名女網友因擅移盆栽遭勸阻，發文公審咖啡廳，結果遭告負面言論攻擊，不排除提告 。（圖／翻攝自Instagram／@tsai.yi.ting）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日一名女網友到台南某間咖啡廳消費時，為了拍照自行移動了店家的盆栽，卻在事後被老闆用很差的口氣要求「移回去」，讓她質疑是店家未先行告知「做生意不用這麼跩！」更稱「我們跑咖的就是要拍照！」在網路上引發正反輿論湧現。對此，該名女網友今（12）日表示，已經詢問過律師，過於激進的部分留言是可以提告的。

女網友12日在Instagram限時動態上指出，「這些日子的難聽話！我都截圖了！也問過律師！是可以提告的！還有人罵我家是死人了嗎？罵我智障！罵我死沒家教！我想請問一下！我跟你們認識嗎？躲在角落罵人罵的那麼難聽！還騷擾我的朋友！我現在冷靜想想！正能量給我力量！因為新聞斷章取義！不認識我的看到片面之詞就一直在我的版上留一堆不堪的字眼！想請問一下！換作是你們？你們作何感想？」

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女網友接著表示，「這個社會！是不容許人講實話的嗎？我只是個平凡人！我不是什麼部落客！靠發文過生活！我有正常的工作！休假就喜歡跑咖！拍照！這麼簡單而已！還有人嘲笑我粉絲才412？刷流量！抱歉啊！我朋友們都知道我只是愛拍拍照！把發文當作心情紀錄就是如此簡單！我也是正常消費！我不能打我真實感受嗎？不對吧！我在我的版上發文內！我有我的權利吧！新聞爆料公社無限放大！我們角色互換！換作是你們？你們做何感想？」