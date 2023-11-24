三星永續提案競賽長跑8個月邁尾聲　學生創意「茶渣再利用」奪首獎

▲ 台灣三星Solve for Tomorrow今日舉行頒獎典禮。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

台灣三星Solve for Tomorrow「新思維，心技術，永續星未來」創意提案競賽邁入第四屆，鼓勵高中職五專學生結合自身經驗、觀察周遭的問題，提出符合「永續環境」與「永續社會」兩大競賽主題的創意解方。

Solve for Tomorrow比賽於今年年初起跑，歷經8個月的賽程，今（24）日迎來決賽暨頒獎典禮，共9組具洞察力、使命感與永續精神的學生隊伍站上決賽舞台，角逐最終榮譽和破百萬的獎金及獎品。最終由「KC」團隊的「茶渣的再生之路」拿下首獎，特優獎則由「軟體工程師改變世界」團隊的「SightPath-專為國高中生設計的資訊整合平台」奪下，優選獎則由「Tech-Aided Elders」的「SMILE!」獲得。

▲ 今日現場依序讓學生上台發表作品概念和細節介紹。（圖／記者樓菀玲攝）

三星身為全球科技產業領導品牌，持續推動永續議題逾數十年，並自2022年起以『Everyday Sustainability 永續日常』 為企業方針，致力朝永續目標邁進。因此今年起，將Solve for Tomorrow 競賽主題更名為「新思維 心技術 『永續』星未來」，期望以品牌之力達到啟發和賦能年輕世代的目的，共創永續未來。

三星Solve for Tomorrow競賽除了呼應聯合國17項永續發展目標SDGs和三星的永續方針，亦符合108課綱的「核心素養」理念，在賽程中培養學生自主行動、溝通互動、社會參與的能力。今年更首度邀請雙北市政府教育局擔任競賽指導單位，幫助學生掌握更多「知識、能力、態度」的整合技能。

第四屆Solve for Tomorrow創意提案競賽，邀請各領域專家擔任決賽評審，包含5% Design Action副執行長黃詩妤、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠、社團法人台灣永續創新行動教育協會理事長魏名聰、台灣設計跨界交流協會理事長陳俊智以及台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙，以永續概念、設計創新及科技應用等面向評分。

▲ 本次Solve for Tomorrow創意提案競賽評審陣容，由左至右依序為：台灣永續協會理事長魏名聰、5% Design 副執行長黃詩妤、三星總經理陳啟蒙、師大教授葉欣誠、設計協會理事長陳俊智。（圖／記者樓菀玲攝）

本屆的作品透過大數據、物聯網及AI創新科技，達到綠色能源、循環經濟、海洋保育、資源共享等目的，顯示永續的多元可行性，並高度展現青年學子的人文關懷精神。

▲ 現場展示學生概念作品。（圖／記者樓菀玲攝）

首獎由來自臺北市私立復興實驗高級中學的「KC」奪下，該團隊觀察到台灣手搖飲產業蓬勃發展而產生大量茶渣，透過茶渣的回收再生，製成吸油產品，提供給相關河川保育團體或食品業循環使用，進而達到循環經濟的目的。

評審團一致認為，團隊的題目從生活中出發，且提案具有高度完整性，不僅針對單一問題提出解決方法，而是提供了一套完整方案。此外，團隊實作出吸油產品的實作精神也很值得肯定。

▲ 首獎得主臺北市私立復興實驗高級中學「KC」。（圖／記者樓菀玲攝）

特優獎則是來自建國中學與師大附中共同組隊的「軟體工程師改變世界」，其作品「SightPath-專為國高中生設計的資訊整合平台」以自身高三生的經驗出發，通過AI模型推薦學系探索活動，讓高中生找到最適合自己的科系。該團隊成員展現科技可以解決問題的信念與熱情，以及對平台後續發展完整規劃令評審印象深刻。

▲ 特優獎得主建國中學與師大附中共組團隊「軟體工程師改變世界」。（圖／記者樓菀玲攝）

而獲得優選獎的Tech-Aided Elders則是運用科技及軟硬體資訊整合，帶給長者正向回饋並提升銀髮族的心理健康，評審認為面對即將來臨的高齡化社會，當提及高齡照護時不只關懷到其生理健康更延伸至長者的心理健康，對高中生來說十分難能可貴。

▲ 優選獎得主 Tech-Aided Elders。（圖／記者樓菀玲攝）

決賽評審們紛紛表示本屆參賽同學不論是台風、提案內容均有超乎水準的表現，讓人難以相信是一群高中生所提出的提案。各提案中皆可見同學們觀察到日常生活中的問題，運用科技、創新思維提出解方，雖然仍在原型階段，但仍值得給予這些作品肯定並鼓勵後續持續發展落地。

▲ 佳作得主創能小組。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 佳作得主防災小隊。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 網路人氣獎得主建國中學與師大附中共組團隊「軟體工程師改變世界」。（圖／記者樓菀玲攝）