雪峰橋便道提前完工　南橫公路25日恢復全線通車

▲雪峰橋便道提前完工。（圖／公路局提供）

文／中央社

今年接連5個颱風造成南橫公路梅山口至向陽路段多處坍方、交通中斷，陸續搶修完成。最後的台東路段雪峰橋便道將在25日提前完工，南橫公路恢復全線通車和原有管制措施。

台20線南橫公路去年有條件全線通車，但今年接連5個颱風侵襲，發生小規模、零星坍方落石及路基流失，從高雄的梅山口至向陽路段中斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經公路局甲仙段及關山段動員人力、機具搶修，陸續已完成明霸克露鋼便橋鋼柱等路段修復，並自9月29日開放梅山口–天池–埡口路段恢復一般管制通行。

坍方最嚴重的台東段雪峰橋，也將在明天搶修完成便道，恢復通車。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿表示，提前於25日搶通雪峰橋便道修復作業並開放通行，即埡口至向陽自25日上午7時起通車，南橫公路恢復全線通車。

公路局關山工務段長林進芳接受中央社記者電話訪問表示，南橫恢復全線通車後，原有的梅山口至向陽路段同時恢復一般管制措施，兩端開放進入時間為上午7時至下午2時，車輛須於下午5時離開管制路段，每週二及週四則不開放。

公路局表示，台20線南橫公路梅山口至向陽路段，在民國111年5月1日有條件全線通車，讓高雄通往台東交通動脈再次串連起來，也重現南橫風華，但今年南台灣接連在5個颱風侵襲影響下，南橫公路局部路段發生小規模、零星坍方落石及路基流失，但大部份路段相對安全穩定。

顯示過去施工單位因地制宜建設23座橋梁、完成15座明隧道興建及多處邊坡路基整治加固等工程投入，讓南橫公路面對颱風豪雨侵襲，道路抗災能力大幅提昇。

公路局提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，因山區持續零星降雨且土壤含水飽和不穩定，且下雨會有濃霧現象影響行車視距，用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。