快訊／國內一口氣爆4例新生兒染退伍軍人病　羅一鈞曝可能感染來源

記者洪巧藍／台北報導

疾管署副署長羅一鈞今（24）日公布，國內今年發現4例新生兒感染退伍軍人病病例！新生兒感染退伍軍人病少見，國內過去10年也都沒有病例發生，一直到今年2月起才陸續出現，且不只一起。根據衛生單位調查，這4例個案檢體和出生後照護單位用水設施檢體分離菌株同源，不排除感染來源分別和其照顧單位的飲水機或水龍頭等管路相關。

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署說明，該4名新生兒分別於今年2月至10月，約出生後6~10天內出現發燒、呼吸喘、食慾及活動力下降等症狀，經醫院通報並採檢送驗後確診。後續追蹤該其出生後照護院所共4家同期照護之新生兒均無疑似症狀，目前4名感染新生兒均已康復出院，另4家院所亦更換或停用相關用水設備，同時進行管路及環境清消與採檢複驗，確認複驗陰性才重啟前述設備。

▲疾管署公布個案詳情。（圖／疾管署提供）

依據疾管署監測資料，今年截至11月22日止，共累計334例退伍軍人病確定病例，其中326例本土病例及8例境外移入病例；本土病例中，男性243例（占75%），年齡以50歲（含）以上299例（92%）為多，其中4例0歲新生兒個案。

疾管署指出，退伍軍人病為感染退伍軍人菌引起的較嚴重疾病，退伍軍人菌普遍存在於天然及人工水體環境中，主要是經由吸入或嗆入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病，不會以人傳人方式傳播，但致病性與人體免疫狀況相關，高風險族群包括年長、吸菸、慢性病（如糖尿病、慢性肺病、腎臟病、惡性腫瘤等）或其他免疫低下者等，新生兒感染較為少見。

依據國際間相關文獻，新生兒感染退伍軍人菌的途徑主要是暴露於會產生蒸霧或氣霧之治療或設施、經水中生產、嗆入或吸入污染的水等途徑感染，若發生肺炎其臨床表現與其他病原菌引發的症狀相近，鑑別診斷難度較高，因此也請臨床醫師提高警覺，如遇新生兒肺炎個案時，應評估暴露風險，將退伍軍人病納入鑑別診斷，以利早期診斷治療。

▲▼疾管署說明退伍軍人病是什麼。（圖／疾管署提供）

為了解可能感染途徑並強化改善作為，疾管署前日已邀請感染科專家及台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會、台灣新生兒科醫學會等相關學會開會討論，各該學會將協助加強對相關人員宣導及辦理教育訓練，共同維護下一代的健康。

疾管署強調，確保用水安全，針對高風險環境定期清洗及消毒，可將感染退伍軍人菌的風險降到最低。退伍軍人病目前尚無疫苗可預防，營業場所應定期清潔消毒水塔、蓄水池、用水管線及水龍頭、蓮蓬頭、冷卻水塔、飲水機等用水設施，特別是大型工業用冷卻水塔、溫泉、三溫暖等設備環境，建議於定期清消後進行退伍軍人菌檢測。

為預防因不慎將帶菌水吸入或嗆入呼吸道導致肺炎，免疫力低下族群應避免接近會產生水霧的設施。此外飲用水應徹底煮沸，冷水亦需於煮沸後置涼；配製新生兒或嬰幼兒之配方奶時，用品應清潔消毒，使用煮沸且冷卻至不低於70℃的水沖泡，避免直接添加冷水降溫，以達到殺滅退伍軍人菌的效果。