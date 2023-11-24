女子4個月內「狂退277件商品＋惡洗負評」！　法院判賠9千元

▲大陸網購平台可7天內無理由退貨。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一法院近日公布一起案件的判決結果，賣家甜甜（化名）控告買家悅悅（化名）在她的賣場下單了277件商品後，惡意要求退貨退款，甚至故意留下一堆負評，導致甜甜的賣場遭平台處罰。法院最終審理認為，悅悅屬惡意下單，判賠2000元（人民幣，下同，約台幣8964元）。

據《廣州日報》報導，甜甜在一網路平台註冊了一個美妝賣場，販售各類美妝產品。2022年10月底，悅悅在甜甜的賣場內下單了一支唇釉，取貨後要求退貨退款。甜甜收到退貨包裹後，發現唇釉已經被使用過，已影響二次銷售，便拒絕了退款要求。

▲甜甜因不退款口紅的錢給悅悅，導致對方惡意報復下單不取貨。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

接下來的四個月裡，悅悅在甜甜的賣場內下了100多筆訂單，共購買了277件商品。幾乎每單都在收到商品前，以「產品品質問題」、「發錯貨」等理由進行退貨退款，並惡意留下負評，「好大一股臭味」、「很難看」、「剛收到就扔垃圾桶子裡了」、「顏色很醜」、「這玩意害得我過敏」等。因悅悅濫用7天鑑賞期及洗負評的行為，導致甜甜的賣場被平台處罰。

兩人經多次溝通無效，悅悅甚至表示，「我記著呢，我只是以其人之道還治其人之身。」甜甜決定訴至法院，要求悅悅立即停止惡意下單、賠禮道歉，並賠償經營損失9000元（約台幣4萬元）。

悅悅則辯駁，「我不同意賠償損失，我沒收到貨，就隨便選擇了一個退貨理由，並不能說明存在惡意。」

▲悅悅惡意下了100多筆訂單，造成甜甜經濟損失。（示意圖／視覺中國CFP）

報導指出，甜甜認為基於平台的規則，在商品未出貨即以不實理由申請退貨，導致賣場評分降低、搜尋量下降，信譽嚴重受損。當事人甚至重複「下單、退款」數百次，這種惡意下單的方式，嚴重侵害了賣家的合法權益。

最終法院審理認為，悅悅的行為不符合正常消費者，判被告悅悅以書面形式賠禮道歉，並將賠禮道歉的內容，在原告甜甜經營的個人賣場主頁公開半年，同時賠償甜甜經濟損失2000元（約台幣8964元）。