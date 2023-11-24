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社會 社會焦點 保障人權

人夫見美女竟示愛！跟買早餐搭捷運挨告　牽狗同行少算1次跟騷

▲遛狗,狗散步,散步,寵物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲已婚蔡男糾纏住家附近1位美女，其中1次以遛狗為名免於被定罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名蔡姓男子去年（2022年）在住家附近巧遇1位美女、驚為天人，不顧自己家裡還有老母與老婆要養，竟一再尾隨女方買早餐、搭公車捷運，趁機搭訕女方並企圖送禮示愛，女方遭糾纏近2個月怕遇不測、報警求助，蔡男到案求和解被拒，台北地院審結，認定蔡男遛狗經過女方住處不算犯罪，但其餘6次糾纏行為依《跟蹤騷擾防制法》判刑2月定讞。

47歲的蔡男從事快遞工作、月入5萬多元，去年他在萬華區住家附近瞥見本案美女倩影、一見傾心，後來發現彼此住處相去不遠，已婚的蔡男更加難以自拔，去年11月底起在女方常去的早餐店盯梢，一路尾隨女方搭公車、轉乘捷運，還故意貼近女方站立，最後開口搭訕。

女方不為所動，起初只是嫌煩，看到蔡男就躲得遠遠的，但蔡男越來越誇張，竟在公車站當眾送禮示愛，甚至女方想改搭計程車上班，蔡男冷不防騎機車冒出來想護花接送，女方哪肯羊入虎口，無奈蔡男糾纏不休，女方今年（2023年）1月在捷運站請清潔人員仗義質問蔡男想幹嘛，趕走蔡男後，女方決定報警免遭不測。

蔡男到案承認想追求女方而站崗尾隨與搭訕送禮，但否認女方指他在捷運車廂內腿碰腿的騷擾舉動，並辯解他遛狗經過女方住處鐵門外短暫停留，絕非故意嚇唬對方，蔡男聲稱願賠償3萬元到5萬元求和解，女方請母親代為出庭直接回絕。

一審認定蔡男已婚還糾纏陌生女子，扣除遛狗經過女方住處以及無法證明搭捷運對女方碰腿輕薄等行為，短短1個半月內仍跟蹤騷擾女方6次，造成女方心生畏懼、生活受影響，判蔡男2月徒刑、得易科罰金6萬元。

女方請檢方上訴要求加重改判，蔡男上訴自認都選在光天化日的公開場所對女方表達善意，沒使用暴力或不禮貌行為，應該從輕發落。北院二審指雙方遲沒和解，判刑2月並無過輕或過重問題，駁回雙方上訴而定讞。

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