「趙少康是國家元首規格」　游淑慧力挺：藍營已準備好三腳督戰局

▲國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統大選倒數50天，昨日在野陣營對整合參選的可能性奮力一搏，卻不歡而散，因此，國民黨今（24日）於中常會正式宣布邀請中廣董事長趙少康擔任副總統參選人。對此，國民黨立委游淑慧在臉書表示，趙少康的學養經歷，就是「國家元首規格」，且這樣的安排顯示，國民黨已經準備好面對三腳督的戰局。

游淑慧說，國民黨總統參選人侯友宜揭曉副手搭擋是趙少康，她昨晚想了一晚，還是槓龜。

然而，游淑慧提到，自己超開心，「藍白都努力了，交往的過程雖然不順利，但就各自祝福彼此安好，打選戰齊心很重要，一家人一起團結努力」。

對於趙少康出任侯友宜的副手，游淑慧說明，趙少康的學養經歷，不需要她多說，趙就是國家元首規格，最重要的是，「這樣的安排顯示，國民黨已經準備好面對三腳督的戰局，並且擬定好了策略」。

游淑慧直言，三腳督的戰局，最重要的就是找回所有藍營支持者，而趙少康長期是藍營最重要的意見領袖之一，能補強侯市長在論述這塊的戰力。

最後，游淑慧分析，日後在副總統辯論會上，民進黨副總統參選人蕭美琴與民眾黨副總統參選人吳欣盈，都是優秀的女性從政人員，但要當到備位元首，恐怕還是趙少康的經歷更完整。