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大陸 大陸焦點 特派現場

馬雲投入農漁產品領域目的曝光　投資千萬成立馬家廚房食品公司

▲馬雲全資成立馬家廚房食品公司，進軍「預製菜」市場。（圖／翻攝天眼查）

▲馬雲全資成立馬家廚房食品公司，進軍「預製菜」市場。（圖／翻攝天眼查）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴創辦人馬雲交出集團營運棒子後，近年在海洋漁業、智慧農業等領域多有著墨，還前往日本、泰國及荷蘭等地考察取經，讓外界十分好奇下一步動向為何？大陸國家企業信用登記最新資訊顯示，給出了答案，「馬雲持股99.9％的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資成立杭州馬家廚房食品有限公司。」

▲馬雲。（圖／CFP）

▲阿里巴巴創辦人馬雲。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，11月22日，杭州馬家廚房食品有限公司成立，法定代表人為PAU JASON JOHN，註冊資本1000萬元人民幣（約4453萬元新台幣），經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）、貨物進出口、食用農產品批發、日用品批發、酒店管理、技術服務等。

馬雲在2022年7月2日前往荷蘭瓦格寧根大學參訪，期間交流和探討畜牧業及漁業的新技術。當時，馬雲指出，接下來自己的時間和精力會完全投入到農業領域，包括在戈壁沙漠種植農作物等。此外，馬雲在日本旅居期間曾實地考察日本漁業養殖技術，參觀近畿大學水產養殖研究所的大島站等。

直至2023年5月，日本東京大學聘請馬雲為「東京學院（TokyoCollege）」的客座教授，馬雲將就重大研究課題提供建議和支持，並與東京大學的研究人員開展聯合研究，尤其是在可持續農業和糧食生產領域。

馬雲的商業頭腦還嗅到一個新的商機，大陸2023年中央一號文件裡曾提到，在食安方面，「提升淨菜、中央廚房等產業標準化和規範化水平，培育發展預製菜產業。」因此，馬雲新成立的馬雲廚房所經營的食品銷售便專攻「預製菜」這條路。

賽迪研究院副院長喬標透露，今（2023）年的中國預製菜市場規模有望突破6000億元人民幣的大關，「未來隨著消費需求的不斷增加，食品保鮮與冷鏈物流技術的逐步發展，該產業規模在『十五五』期間將會突破兆元大關。」

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