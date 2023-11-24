快訊／「侯趙配」成軍！　侯友宜副手趙少康中常會通過了

記者鄭佩玟／台北報導

由於昨日「藍白郭三方會談」不歡而散，國民黨今（24）日上午11點召開中常會通過備查副總統人選案，由國民黨總統參選人侯友宜列席親自公布並介紹搭檔副手，確定是中廣董事長趙少康出線。

▲國民黨總統參選人侯友宜（左三）、副總統參選人趙少康（左四）。（圖／鄭佩玟攝）

侯友宜指出，一路走來風風雨雨，但所有同志跟我都是堅定的心，最希望在六成民意下政黨輪替，對於藍白合作，我們拿出最大誠意跟真心，也希望達成聯合內閣，但讓六成民意失望，非常遺憾，我進門前還打電話，就一句話，等到最後一刻，時間到了！我們需要選出最能幹的副總統，一起並肩作戰！副總統就是最熟悉的中廣董事長少康。

趙少康1950年生，過去擔任過2屆台北市議員、3屆立委、環保署長，1993年脫離國民黨另創新黨，為首任新黨全國委員會召集人，1994年擔任立委期間參選台北市長落敗；而後趙少康逐漸淡出政壇轉入媒體界，先擔任飛碟電台董事長，後又收購國民黨黨營的中廣公司，現為中廣董事長，但趙始終沒有完全與政壇脫離，2021年成立國民黨次級團體「戰鬥藍」，成為「戰鬥藍」領導人物。

「侯趙配」被看好是本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，和國民黨不分區第一名韓國瑜共同召喚藍軍團結力量，力拚2024總統勝選、國會過半。