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12歲龍鳳胎遭哈瑪斯撕票！愛女淪碎屍找不回　爸慟：只能埋葬玩具

▲▼ 。（圖／翻攝自以色列時報）

▲ 揚奈、里爾和姑婆都遭哈瑪斯殺害。（圖／翻攝自以色列時報）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列南部屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）10月7日遭哈瑪斯武裝份子闖入血洗，一對年僅12歲的龍鳳胎遭挾後撕票，父親悲痛表示，他至今無法埋葬女兒遺體，因為她在哈瑪斯暴行下淪為碎屍，沒能尋獲足夠的殘骸，只能用她的玩具代替。

綜合BBC及《太陽報》，12歲雙胞胎揚奈（Yannai）和里爾（Liel Hetzroni-Heller） 在貝埃里由姑婆和祖父扶養長大，10月7日遇上哈瑪斯突襲，遭武裝份子挾為人質。事隔6周後，住在英國倫敦北部的父親海勒（Gavin Heller）近日卻接到兒女雙雙遇害的噩耗。

海勒透過倫敦警察廳反恐指揮科聲明表示，「聽到我的孩子在以色列死亡的消息，令我感到非常震驚，這擊垮了我。揚奈和里爾本該擁有美好人生，卻遭殘忍殺害。我的生活從此改變，永遠沒有任何語言能夠解釋這種痛苦和暴行。我可愛的孩子們身上發生難以想像的事，世界已經背叛了人類。」

以色列媒體指出，這2名英籍以色列兒童在哈瑪斯與以軍對峙中被哈瑪斯武裝份子挾為人質，和姑婆、祖父4人都不幸喪生。揚奈15日下葬，里爾卻因尋獲的殘骸太少，雖然在法醫協助下確認身分，卻沒有屍骨可以埋葬，最後只能用玩具代替。

海勒指控，他的孩子「被恐怖份子暴力殺害，只因為他們是猶太人。生活被以最糟糕的方式撕裂，與他們共度的時光太短了，我不敢相信他們的故事就這樣結束了。我會永遠把我珍愛的揚奈和里爾放在心裡。」

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