至少還要再打2個月！　以色列防長：停火4天只是「短暫的停頓」

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）強調，與哈瑪斯的戰爭至少還要2個月。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯自當地時間24日上午7時開始休戰，此次休戰將持續4天，雙方停止一切軍事行動。不過以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也強調，在短暫停火後，以色列對哈瑪斯的進攻將會持續「具有強度」，預計戰爭還要再打2個月。

根據CNN報導，以哈雙方協議在24日暫時停火休戰，哈瑪斯也向一直以來居中協調的卡達承諾，會在當天下午4時釋放部分人質。然而以色列國防部長葛朗特卻直言，這只是一個「短暫的停頓」，因為在4天過後，以軍將持續對哈瑪斯發動砲火猛烈的攻擊。

▲以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯協議停火4天。（圖／路透）



葛朗特強調，當停火時間一結束，戰鬥會繼續激烈地進行，以對哈瑪斯施加壓力，使得更多的人質能夠返回家園，「預計戰爭至少還會持續2個月」。以色列軍方表示，人質移交過程非常複雜，同時也警告，這份協議隨時有可能發生變化，「在真正發生之前，沒有什麼是確定的」。

以色列國防軍發言人哈加里23日表示，在整個協議過程中，隨時可能發生變化，以色列軍隊「此時此刻」仍繼續在加薩地區作戰，直到停火協議生效，以色列國防軍士兵會立刻駐紮在加薩地區的停火線上，並停止攻擊行動。

哈加里告訴CNN，以軍會沿著停火線停留在加薩北部，他們不會在戰鬥停止期間往南部移動。

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