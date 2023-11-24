停火前最後強攻！以色列再擊斃1名哈瑪斯指揮官　士兵笑著收隊回家

▲以色列部隊24日在與哈瑪斯停火休戰期間，越境離開加薩。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）達成的4天停火協議已於台灣時間24日下午1時生效，13名人質預計台灣晚間10時將獲釋。據以色列媒體表示，停火生效前的幾個小時，以軍在加薩走廊南部汗尤尼斯（Khan Younis）的行動中擊斃一名哈瑪斯指揮官。隨著休戰似乎開始，部分以軍士兵也被外媒拍到離開加薩。

▲路透社24日拍攝到有以色列士兵離開加薩。（圖／路透社）

根據以色列時報報導，以色列國防軍（Israel Defense Forces）23日晚間表示，當天在加薩走廊的一場空襲行動中，擊斃了哈瑪斯在汗尤尼斯的海軍指揮官賈拉拉（Amar Abu Jalalah）與另一名海軍成員。聲明提到，賈拉拉是哈瑪斯海軍部隊的一名高級特工，參與指揮了幾次遭挫敗的海上恐怖攻擊。

▲以色列軍方宣稱，在停火協議生效前幾小時，空襲擊斃了加薩南部一名哈瑪斯指揮官。（圖／路透社）

隨著加薩24日似乎已開始停火，以色列國防軍Telegram上表示，他們當天稍早「摧毀」了希法醫院地區的一條地下隧道、一條通往地道的路線與多個地道豎井，並依據著暫停的戰線「完成了行動準備」。路透社新聞照片顯示，部分以色列士兵開著軍車離開加薩的多張照片，想重返家園的巴勒斯坦人重新出現在街道上。

▲停火期間，加薩居民24日搭乘驢車回家。（圖／路透社）

不過，以色列國防軍阿拉伯媒體發言人阿德雷（Avichay Adraee）在X（前稱Twitter）上，警告加薩人民在停戰期間不要向北遷移，「加薩走廊北部是危險的戰區，禁止往北移動。為了自身安全，必須留在南部的人道地區。」他說，居民只能依指定路線由北往南走，不允許由南往北走，「而且很危險。」

▲一排以色列軍車24日出現在邊境。（圖／路透社）

事實上早在停火生效前，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）曾表示，這只是一個「短暫的停頓」，因為在4天過後，以軍將持續對哈瑪斯發動猛烈攻擊，「預計戰爭至少還會持續2個月」。他對以色列海軍特種部隊第13突擊隊（Shayetet 13）說，這段期間「你們需要做的是組織、準備、調查、補給武器，並準備繼續戰鬥」。

▼部分以色列士兵正在離開加薩。（圖／路透社）

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