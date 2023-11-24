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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄉民分析「藍白郭」會談14點懶人包　他舉4件事：都是侯友宜得分

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲藍白合君悅酒店會談，柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫齊聚一堂。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯沛辰報導

總統大選登記截止日逼近，藍白郭23日在君悅飯店三方會談，最終不歡而散，引發熱烈討論。有網友細數侯友宜在整場會談中的表現，認為如果單看侯、柯2人，整場下來大多都是侯友宜在得分，「政黨實力擺上來，國民黨沒理由幫民眾黨抬轎。」不過，也有人整理14點懶人包，提出不同看法。

有網友在臉書分享看完三方會談的感想，覺得許多部份都是侯友宜表現較佳，首先是柯文哲明擺著要當正位，逼國民黨買單，侯先得一分；之後，侯友宜反駁要民眾黨讓6%，再得一分；侯堅持不去小房間談，還說「既然公開透明，這裡也一樣」，再得分。

文中指出，侯友宜自曝在馬辦等了3小時，很有誠意，也是得分，但他不解「為什麼一定要等柯？為了贏嗎？真的就能贏嗎？」他批評，「柯就是善變，算計太多而且一本正經講幹話。講說自己到現在還是遵守六點，可是前次記者會的曲解放話，後來的眼淚，都顯示明天截止之前他老柯還是撈家，為了自己利益最大化。」

這名網友認為，藍白郭三方會談，聲稱要整合帶領台灣人民，「你們以為你們要帶領大家，可是實際情況是大家都看著你們想玩到什麼時候？」讓他忍不住直言「政黨實力擺上來，國民黨沒理由幫民眾黨抬轎。」

▲▼ 藍白合會談現場，侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友列舉4件事，直言侯友宜得分較多。（圖／記者李毓康攝）

不過，PTT有鄉民提出不同觀點，整理了三方會談的懶人包，總結以下14點：

一、所有事情是朱立倫說了算

二、侯周末自己打電話給郭說只會自己來，之後翻臉不認帳

三、柯文哲答應郭台銘的邀約，當天在郭府約碰面，下午改君悅

四、侯友宜被朱綁架在馬辦，還說場地免費

五、原本說好只有侯友宜一人來，又改成侯馬來，最後侯馬朱3人一起來

六、郭台銘批侯友宜說話不算話快20分鐘，明明說好三人談，2538房也開了，結果卻突然帶其他人來

七、侯友宜不上樓談，堅持要在一樓談，還一字不漏念出柯文哲的簡訊

八、國民黨發言人凌濤頻頻插話護主，與郭辦發言人黃士修互嗆

九、侯堅持民調沒有輸，甚至還贏

十、郭董自稱數學不好，中途尿遁跑出去外面喝咖啡

十一、柯受不了開大絕，嗆侯6份有效民調若不讓分全輸，怎麼還想當正的？

十二、朱立倫跳出來反駁「棒球隊不能只看投手，要看團隊陣容」

十三、馬英九全程沒說話

十四、朱立倫爆氣帶著侯友宜、馬英九離開現場

許多鄉民看完紛紛笑說，「馬英九好像吉祥物」、「馬英九是見證人，不發表意見」、「馬的用途是隔開郭跟侯」、「你忘了說是土條讓朱爆氣的」、「土條的高光時刻記得補一下」、「馬：我在哪裡我是誰？」、「士修高光被妳輕描淡寫帶過」、「這篇公正」掀起熱議。

藍白郭三方會談，郭台銘一登場就酸馬英九、朱立倫是不速之客，途中尿遁到外頭偷閒，之後侯友宜因公開念出私人簡訊，引發柯文哲不滿，三方火藥味十足，陷入僵局。最終侯、朱、馬相繼離開，留下柯文哲、郭台銘。

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