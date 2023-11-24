「呼吸道疾病」激增　WHO：中國稱未發現新型病原體

文／中央社日內瓦23日綜合外電報導

中國北方兒童呼吸道疾病病例近來激增。世界衛生組織（WHO）在呼籲北京提供更詳細的資訊後，於今天表示，中國回報未發現異常的或新型病原體。

▲中國北方兒童呼吸道疾病病例近來激增。（示意圖／ETtoday資料照）

法新社報導，世衛自今年10月中旬以來，一直在關注中國監控資料顯示北方兒童呼吸道疾病增加的情況。

世衛昨晚宣布，已正式要求北京提供更多資料，但中國政府今天未公開評論。

世衛表示，在中國國家衛生健康委員會、國家疾病預防控制局促成下，世衛今天與中國疾病預防控制中心、北京兒童醫院召開視訊會議。

世衛在聲明中說：「中國當局告知，在北京和遼寧，都未發現任何異常的或新型病原體，或者是不尋常的臨床表現，而是只有前面提過的，因多個已知病原體而導致呼吸道疾病普遍增加。」

「他們進一步說明，呼吸道疾病增加並未造成病人數量超出醫院量能。」

「世衛正密切關注此一情況，並與中國國家當局密切聯繫。」

世衛建議中國民眾採取行動來降低呼吸道疾病風險，包括：依建議施打流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和對抗其他呼吸道病原體的疫苗；與病患保持距離；生病時待在家；必要時接受檢查和醫療照護；適當佩戴口罩等。