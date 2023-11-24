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反伊斯蘭、反移民還想脫歐　「荷蘭川普」極右派政黨國會選舉大勝

▲▼荷蘭極右派自由黨（PVV）領導人懷爾德斯（Geert Wilders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷蘭極右派自由黨（PVV）領導人懷爾德斯（Geert Wilders）。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

荷蘭國會改選22日結果出爐，極右翼民粹主義者懷爾德斯（Geert Wilders）領導的極右派自由黨（PVV）拿下37席成為最大贏家。懷爾德斯目前已經在尋求其他政黨成立聯合政府，由於他曾多次表達反伊斯蘭、反歐盟、反移民的意見，他的勝利預計將對荷蘭及歐盟政局產生巨大變革。

根據《路透社》報導，懷爾德斯被稱為「荷蘭川普」，是美國前總統川普（Donald Trump）、匈牙利疑歐派總理奧班（Viktor Orban）的粉絲，除了多次表達反伊斯蘭、反歐盟意見外，他也宣誓未來將會停止接收移民，並且大砍荷蘭交付歐盟的相關款項，阻止包含烏克蘭在內的任何新成員進入歐盟

懷爾德斯表示，他們未來在難民、移民的申請上會進行嚴格限制，他也宣布未來將會角逐荷蘭首相大位，並贊同推動具有效力的荷蘭脫歐公投，「我們這樣做不是為了自己，而是為了所有投票給我們的荷蘭人」。

荷蘭國會共有150個議員席次，懷爾德斯領導的自由黨在這次改選中拿下37席，遠遠超過工黨（PvdA）、綠色左派（GroenLinks）聯合的25席，現任總理呂特（Mark Rutte）所屬的自由民主人民黨（VVD）則拿下24席。

自由黨雖然拿下國會最多席次，在國會中也只佔了四分之一席次，代表自由黨必須與其他政黨合作成立聯合政府，其他政黨勢必不會同意懷爾德斯的脫歐或其他極端政見。

報導指出，根據荷蘭國會的改選結果，自由黨若與自由民主人民黨、中間派議員歐姆齊格（Pieter Omtzigt）領導的新社會契約黨（NSC）合作，即可達到成立聯合政府的最低條件（聯合政府在國會中必須擁有超過一半的席次，即76席）。

然而不論是VVD還是NSC，2個黨派都是親歐派，懷爾德斯若希望與2黨合作，勢必在一些政策上與2黨妥協，由於2黨領導人在跟懷爾德斯合作的議題上目前均持保留態度，聯盟協商恐怕將長達數個月。

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