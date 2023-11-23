找勝率最高組合　柯文哲嗆侯友宜：民調除了一個和、其他你都敗

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白整合進入最後關頭，民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北君悅飯店會面。不過此次會談氣氛火爆，柯文哲更說，侯市長一直糾結在民調，「我就明白講，你今天在糾結的是我要讓幾趴才可以，如果你直接看民調，除了一個和以外，其他你都是敗的」。

柯文哲嘆了一口氣說，要再聲明一遍，今天處在台灣很危急的時刻，國家面對很多危機，「我們要思考到底怎麼做才比較好？其實能夠政黨輪替，是台灣目前的主流民意」。

柯文哲說，對他來講，邏輯很簡單，怎麼樣的組合是可以贏的？剛才侯市長一直糾結在民調，「我就明白講，你今天在糾結的是我要讓幾趴才可以，如果你直接看民調，除了一個和以外，其他你都是敗的」，所以不要再討論這個。

「今天要討論到底怎麼挽救這個國家？」柯文哲說，台灣目前不是處在一個很不安全的狀態，必須贏得這場選舉達到政黨輪替，這是最重要的目標，「今天不是在討論民調讓你幾趴才可以」。

柯文哲還強調，自己講究理性務實科學，邏輯非常一貫，「再講一遍，對我來講，合作的最高目的是贏得勝選，所以剛剛朱立倫主席在講侯柯配會贏，但是我要問的是，什麼樣的組合勝率最高？什麼樣的組合領先最多？這才是考量」。

柯文哲舉例，如果要上去打仗，有機關槍可以用，你說步槍也可以就拿步槍上去，既然有更強的組合為什麼不用更強的組合去選？所以你今天想的不是政黨輪替，你今天想的只是如何趁這機會擴張政黨利益或是個人利益，難道你不曉得今天勝選最高的組合是什麼嗎？