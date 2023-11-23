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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲稱郭台銘「戰友」一起創造歷史前行　柯競辦：非指搭檔競選

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、總統參選人柯文哲23日在臉書介紹郭台銘為「戰友」，已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。針對是否要找郭擔任副手？柯文哲競選辦公室發言人戴于文說，柯主席很感謝郭董在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拼，「兩人是一起打拼的戰友，柯主席臉書文非指柯郭為搭檔競選的組合」。

▲▼民眾黨22日下午召開第十一屆不分區立法委員提名名單公布記者會，民眾黨主席柯文哲及排名前八名的不分區立委提名人一同亮相。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲表示，距離登記參選總統已進入倒數時刻，在這個即將決定台灣2300萬人未來的關鍵，要在此鄭重地介紹我的戰友郭台銘先生，向他表達敬意與無比的感謝。

柯文哲說，郭董曾說過，他之所以參選是為了推動在野整合，他清楚知道，唯有整合才能促進2024政黨輪替。短短時間內，他與賴佩霞女士獲得了103萬份的連署書，是1996年總統直選以來第二高的紀錄，「那一落落簽上姓名的文本堆疊在中選會，是一份份人民對『改變』最厚重的期待、也最沉重的付託」。

「要改變甚麼？我們都知道需要挽起袖子『改變』的實在太多了。柯文哲表示，世界銀行已經發出警訊，預告亞洲的經濟前景將來到50年最糟、國際貨幣基金（IMF）也大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%，大家深愛的美麗之島福爾摩沙，卻仍在毫無效率與計畫的執政者手上虛耗，面對少子化、高齡化、五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制、持續緊張的兩岸關係，民進黨政府一籌莫展。

柯文哲提到，宣布投入2024大選的這段期間，郭台銘創辦人持續提出他的政策願景、從不同的面向帶動促進人民福祉的討論，他提出比照新加坡建構完整的興利除弊制度，打造廉能的政府、建構綿密的食品安全網、應用區塊鏈、大數據與AI人工智慧技術促進科技轉型、提升醫院推動「全責護理」，回歸專業降低負荷等等，尤其是郭董提出的「和平、繁榮、清廉」的治國願景，都與我的理念不謀而合。

柯文哲表示，大家也都知道這麼好的方針建言，若在野力量無法真正整合，促進2024政黨輪替，一切都將淪為空談，人民將繼續苦悶與不安，而我們，也會為了無法實踐民眾的付託而感到無比懊悔。

柯文哲說，把握在登記前夕，我數度拜訪郭董，促膝長談時，深刻感受到郭董對時政的憂心、對人民的不捨，自己也把握機會向郭請益。

柯文哲表示，他看到這位國際級的企業家從締造無數個台灣精密工業的成就之中，積累無人能及見解與論述，對國際情勢前瞻性思考，「讓我相信，若郭董與我攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力」。

「台灣需要郭台銘，因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。」柯文哲表示，改變，就從現在開始，期待郭董與他一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，同時也邀請侯友宜總統參選人一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。

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