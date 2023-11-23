登記參選投二選區立委　蔡培慧：上任8個月已爭取110億經費

▲綠委蔡培慧正式登記參選南投第二選區立委連任。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區現任立委蔡培慧今日前往南投縣選委會進行登記參選，她表示今年3月補選上任8個月以來，已為南投實際爭取超過110億的建設經費，也應證自己想要改變家鄉的堅強意志與衝勁，呼籲鄉親用選票支持立委連任，讓她繼續用專業帶領南投走向對的道路。

蔡培慧競選總部主委暨立委羅美玲、立委蔡易餘、蔡母陳素蘭、名間鄉長陳翰立，南投縣議員吳棋楠、陳玉鈴，前立委林耘生及大批支持者，今天都陪同蔡培慧辦理登記；陳素蘭說，她已把女兒嫁給南投，但現在網路上、路上的布條都看到滿滿假消息，讓蔡培慧競選相當辛苦，她也很不捨，但想到南投的發展，還是支持女兒來為鄉親打拚服務。

蔡培慧表示，因在地發展已停滯太久，需要有專業和能力的人來好好做事，她上任至今已爭取到集集線連接彰化高鐵、協助彰化基督教醫院進駐南投，民生建設也一一到位，等於在短短幾個月內拚四年，未來也會繼續努力。

羅美玲強調，蔡培慧為農運人士出身，921大地震發生後，二話不說回鄉投入救災，如今從政也為了在地發展而努力，懇請所有的鄉親唯一支持、用選票讓蔡培慧留在立法院，中央攜手地方，一步一步讓南投發展越來越好；蔡易餘指出，他跟蔡培慧都來自農村，深知城鄉差距對於在地發展的影響，因此心繫地方、在立法院並肩作戰、落實城鄉共好，蔡培慧連任可讓鄉村有不一樣的發展。