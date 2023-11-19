大量豬仔「趁亂逃跑」！　緬甸聯手中國掃蕩詐騙園區

▲位於緬南的詐騙集團開始撤離，豬仔趁此機會逃跑。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／綜合報導

緬甸政府與中國當局近日聯手合作，積極清除緬北詐騙集團勢力，並抓捕「果敢四大家族」。而隨著緬北詐騙集團一一被殲滅，位於緬南地區的詐騙園區見大難臨頭，更是瞬間鳥獸散，而大量受困園區的「豬仔」則是趁亂逃出。

根據《中國報》報導，一名35歲的馬來西亞女性表示，自己27歲的弟弟原本是批發工人，很少與家人聯繫，然而某天卻透過社交軟體向父親要求1萬2000令吉。家人這才驚覺，弟弟被騙到異國成為豬仔。

原來弟弟是在2022年4月看到網路招聘廣告，被騙到泰國，隨後又被人賣到緬甸的詐騙園區。期間他雖兩度逃跑，但是都被抓回園區，甚至還因此被電擊、毆打虐待。然而她的弟弟15日突然聯絡家人表示，由於近日緬中當局嚴正打擊緬北詐騙集團，他位於緬甸南部的中國籍老闆擔心遭捕，因此馬上解散公司逃跑。

弟弟與其他豬仔則趁亂逃離詐騙園區。她說，弟弟17日曾經再度聯絡她，表示自己在逃跑過程中遭到緬甸軍人逮捕，所幸說明詳情後，軍方承諾會先將他移送中國後，再送回馬來西亞。

另外一名53歲女性教師則表示，29歲的女兒原本是房屋仲介，但是因為被網路上的高薪招聘廣告誘騙，而前往泰國，隨後又被賣到緬甸行騙。且因為女兒詐騙業績未達標，因此長期遭虐，甚至還罹患腎病。