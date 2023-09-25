再送徐巧芯iPhone15新手機？　朱立倫：先選上比較重要

▲朱立倫與台北市議員徐巧芯共同出席十月國慶愛國行動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯宣布預計花費100萬元，要在雙十國慶當天送出10萬支國旗，黨主席朱立倫今（25）日到場協助加工、貼貼紙。被問到這次選舉是否會送最新的iPhone 15手機給徐巧芯，朱立倫笑說，「會給巧芯鼓勵」，但要先選上比較重要。

徐巧芯2年前在朱立倫公布黨務人事案後突然退出群組，朱立倫當時說，徐巧芯電話好像不太好，會送她一支新手機，而徐巧芯後來也拿到朱贈送的iPhone13 pro max。

徐巧芯今天表示，自己有把「主席送的手機」功能發揮得淋漓盡致，利用社群工具，隨時掌握民進黨及「1450」網軍的動態，在網路上發佈出來，讓更多人知道民進黨的真相。朱立倫則說，很多立委、議員都說，「為什麼只有巧芯有」，「我說要跟巧芯一樣可愛啊」，「大家對巧芯很有信心，巧芯是國民黨新世代空戰最有戰力的空戰女神」，不止「空戰」，「陸戰」也是勤跑基層，市議員這兩屆非常努力，只要一步一腳印，「對她很有信心」。

對於爭取黨提名連任失利的立委費鴻泰今天未出席活動，朱立倫表示，「大家放心，黨同志最後都是會團結在一起」，國民黨總統參選人侯友宜也會來松山、信義參拜、重要活動都會一起來。