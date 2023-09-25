台東縣政府輔導　五農漁會獲第17屆農金獎7項殊榮

▲關山鎮農會榮獲營運卓越獎-特優獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

象徵農業金融體系最高榮譽之「第17屆農金獎」名單出爐，在全台311家設有信用部之農漁會中，報名高達666件，角逐僅有的91個獎項，競爭激烈，評審結果台東縣計有關山鎮農會、成功鎮農會、台東地區農會、長濱鄉農會及新港區漁會等5個農漁會獲7項殊榮。

縣長饒慶鈴表示，農漁會是政府與民眾間重要的橋梁，各農漁會協助政府推動重大農業政策，帶動農漁產業發展，尤其信用部營運規模與獲利的提升、放款品質的改善，風險承擔能力不斷增強，並協助防堵詐騙，都實實在在的發輝了照顧農漁民的功能。

農業處長許家豪指出，農業部為建構完整及安全的農業金融體系，健全農漁會信用部的經營體質，每年舉辦農金獎的評選及頒獎活動，以公開表揚方式肯定農漁會信用部對農業金融安定發展的努力，藉由典範學習，激勵更多組織持續精進營運，保障農漁民經濟生活。

農業處進一步說明，台東縣獲獎的農漁會及獎項，分別為營運卓越獎-特優獎關山鎮農會，已連續4年獲獎、營運卓越獎-優等獎成功鎮農會、營運卓越獎-甲等獎新港區漁會；農業保險貢獻獎-優等獎台東地區農會；農業金融偏鄉服務獎-優等獎台東地區農會、農業金融偏鄉服務獎-甲等獎長濱鄉農會；漁會金融服務獎-優等獎新港區漁會，其中，台東地區農會及新港區漁會榮獲雙獎項，實屬不易。