賴清德拋「增護生名額」惹議　黃珊珊列問題點：醫生怎麼比我外行

▲民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出醫護政見，其中一項主張增加護理系所的招生員額，遭到基層醫護人員反彈。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊25日就在臉書列出目前「血汗醫護」的問題點，強調不是靠增加護理系或招生名額就可以解決問題，大諷「現任副總統好像也是醫生，怎麼比我這個外人更外行？」

「血汗醫護，不是靠增加護理系或招生名額就可以解決問題的！」，黃珊珊指出，台灣護理人員平均任職只有6.5到7年，因為很多人很早就轉職了，護理師薪資低、工時長、工作負擔重、醫病關係壓力大等等因素，讓很多護理師轉校護、美容或其他工作，流失率非常高。

黃珊珊提到，記得疫情期間，當時因為雙北疫情爆發，時任台北市長柯文哲提出召集令，立刻有上千位不在職場的醫護響應，他們把這些醫護分配到各大篩檢站、集中檢疫所、防疫旅館、急門診與車來速篩檢站等等，這些已經離退的護理人員還是身懷絕技，一呼百諾，投入防疫工作，但疫情過去，又回到原點，他們仍然回到其他的工作，到現在還是人才奇缺。

因此，黃珊珊強調，「重點不是護理人才不夠，而是這些人才都沒有留在現有的醫療體制內」，造成護病比過高，與先進國家差別很大。她點出，原因是因為現有的健保體制採總額管制、錢不夠、給付受限制、護理師收入與工作付出不成比例，造成護理人員流失，所以，賴清德反其道而行，提出要增加護理師系所與名額，頭痛醫腳，根本無解，護理師公會也發起一人一信，重點不是要增加考試名額，而是怎樣讓護理人員願意投入醫療體系職場才對。

黃珊珊指出，最重要的事，必須先讓健保永續，政府必須提高衛生醫療政府支出至少到GDP 8%至10％，落實健保法中的分級醫療、轉診與按人計酬等等制度，提高護理師待遇、降低護病比，讓護理師願意投入護理工作，因為，健保成功的基礎來自血汗醫護，增加護理師的薪資與福利，國人才可能繼續享受高品質的醫療服務，也才能真正實現「全責護理」（住院不必陪病）的理想目標。

「現任副總統好像也是醫生，怎麼比我這個外人更外行！」，黃珊珊表示，會有問題是因為主政者根本不了解問題，而不面對問題又如何解決問題，「使用者導向」，請聽聽利害關係人的意見吧！

針對爭議，民進黨發言人卓冠廷日前回應，民進黨一向重視護理人員，積極改善護理人員的勞動條件，其中關於「三班護病比」與「擴大大學護理系所招生名額」之政見，是回應護理師公會所提的訴求。