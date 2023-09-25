　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德拋「增護生名額」惹議　黃珊珊列問題點：醫生怎麼比我外行

▲▼民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出醫護政見，其中一項主張增加護理系所的招生員額，遭到基層醫護人員反彈。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊25日就在臉書列出目前「血汗醫護」的問題點，強調不是靠增加護理系或招生名額就可以解決問題，大諷「現任副總統好像也是醫生，怎麼比我這個外人更外行？」

「血汗醫護，不是靠增加護理系或招生名額就可以解決問題的！」，黃珊珊指出，台灣護理人員平均任職只有6.5到7年，因為很多人很早就轉職了，護理師薪資低、工時長、工作負擔重、醫病關係壓力大等等因素，讓很多護理師轉校護、美容或其他工作，流失率非常高。

黃珊珊提到，記得疫情期間，當時因為雙北疫情爆發，時任台北市長柯文哲提出召集令，立刻有上千位不在職場的醫護響應，他們把這些醫護分配到各大篩檢站、集中檢疫所、防疫旅館、急門診與車來速篩檢站等等，這些已經離退的護理人員還是身懷絕技，一呼百諾，投入防疫工作，但疫情過去，又回到原點，他們仍然回到其他的工作，到現在還是人才奇缺。

因此，黃珊珊強調，「重點不是護理人才不夠，而是這些人才都沒有留在現有的醫療體制內」，造成護病比過高，與先進國家差別很大。她點出，原因是因為現有的健保體制採總額管制、錢不夠、給付受限制、護理師收入與工作付出不成比例，造成護理人員流失，所以，賴清德反其道而行，提出要增加護理師系所與名額，頭痛醫腳，根本無解，護理師公會也發起一人一信，重點不是要增加考試名額，而是怎樣讓護理人員願意投入醫療體系職場才對。

黃珊珊指出，最重要的事，必須先讓健保永續，政府必須提高衛生醫療政府支出至少到GDP 8%至10％，落實健保法中的分級醫療、轉診與按人計酬等等制度，提高護理師待遇、降低護病比，讓護理師願意投入護理工作，因為，健保成功的基礎來自血汗醫護，增加護理師的薪資與福利，國人才可能繼續享受高品質的醫療服務，也才能真正實現「全責護理」（住院不必陪病）的理想目標。

「現任副總統好像也是醫生，怎麼比我這個外人更外行！」，黃珊珊表示，會有問題是因為主政者根本不了解問題，而不面對問題又如何解決問題，「使用者導向」，請聽聽利害關係人的意見吧！

針對爭議，民進黨發言人卓冠廷日前回應，民進黨一向重視護理人員，積極改善護理人員的勞動條件，其中關於「三班護病比」與「擴大大學護理系所招生名額」之政見，是回應護理師公會所提的訴求。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快關上！iOS 17爆重大隱私爭議　2設定未經允許自動開啟
Sandy「全程都我在主持」！ 到場才知男搭檔是誰：天啊早點
楊勇緯摘金　盧秀燕感動：奪冠15萬調升到100萬
製造業近萬人放無薪假　2家接到短單提前停止實施
警報大響21分鐘才報119！　倖存員工說話了
陳柏毓投球影片登韓國巨蛋大螢幕　韓國打者看台灣投手嚇到
台銀總座閃辭內幕曝光！　女兒買喜餅報公帳
「海邊走走」低報勞保！　創辦人慘了
年輕人不用LINE「跳槽這2款APP」？兩派人吵翻：私下真的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

保障生命選擇權　時代力量將提「安樂死合法化」草案

國民黨團聲援「Lin bay好油」　喊話曾向網軍求饒的賴清德表態

「柔道男神」楊勇緯摘金　盧秀燕感動：奪冠15萬調升到100萬

賴清德拋「增護生名額」惹議　黃珊珊列問題點：醫生怎麼比我外行

蛋價上漲！綠批在野猛攻進口蛋　他還原時間序：不該本末倒置

快訊／總統府光雕揭國慶序幕　凱道即日起分階段交管

「藍白合」立院衛環召委禮讓吳欣盈　朱立倫：不讓民進黨佔便宜

斷言「藍白不合」選舉結束　沈富雄建議：可釋出財政部給柯文哲

挨批「拿公帑跑選舉」不忍了　綠酸朱立倫：可惜你不用選

讚侯友宜向市民道歉「很負責」　朱立倫轟賴清德花費公帑跑選舉

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

保障生命選擇權　時代力量將提「安樂死合法化」草案

國民黨團聲援「Lin bay好油」　喊話曾向網軍求饒的賴清德表態

「柔道男神」楊勇緯摘金　盧秀燕感動：奪冠15萬調升到100萬

賴清德拋「增護生名額」惹議　黃珊珊列問題點：醫生怎麼比我外行

蛋價上漲！綠批在野猛攻進口蛋　他還原時間序：不該本末倒置

快訊／總統府光雕揭國慶序幕　凱道即日起分階段交管

「藍白合」立院衛環召委禮讓吳欣盈　朱立倫：不讓民進黨佔便宜

斷言「藍白不合」選舉結束　沈富雄建議：可釋出財政部給柯文哲

挨批「拿公帑跑選舉」不忍了　綠酸朱立倫：可惜你不用選

讚侯友宜向市民道歉「很負責」　朱立倫轟賴清德花費公帑跑選舉

7個原因「反推iPhone 15」！　美記者喊：還是拿安卓就好

直播女王砸7位數慶生「請來范逸臣戴愛玲」：值這個錢！

保障生命選擇權　時代力量將提「安樂死合法化」草案

滙豐估明年3、4季各降1碼　Fed年底利率按兵不動

火鍋店丟棄即期食材　北京大媽衝過來「搶挖垃圾桶」

美59歲男家門口「被蜜蜂螫死」　盆栽土壤突竄出蜂群圍攻

明揚爆炸》消防局長：射水後爆炸　坐實平常疏於稽查

國民黨團聲援「Lin bay好油」　喊話曾向網軍求饒的賴清德表態

明揚惡火　勞動部4點協助

中華男排收拾巴林！本屆亞運最終以第11名作結

政治熱門新聞

矢板明夫：2024台灣總統大選一定選出醫生

中共最近敵情異常！大規模軍事行動卻沒文攻　國安高層分析2原因

中共2027年攻台5大要素揭秘　美方思維變了！蔡英文建軍模式曝

大直倒塌25戶今日不拆了　等基泰送核

他揭昌益是寡婦樓都更建商大股東

郭台銘桃園中壢第二處連署站開張

黃曙光笑怨「蔡英文害7年睡不好」　首艘國造潛艦28日下水

台灣民意基金會：蔡英文聲望下滑10.4百分點

快訊／請假參選向市民「道歉」　侯友宜承諾新北有事還是他的事

獨／「大家就來幹！」李昂不滿遭控偷刪公審文　揚言提告

台灣首艘國造潛艦「海鯤號」命名源自莊子　有神秘難掌握深意

楊勇緯摘金　盧秀燕：獎金15萬調升到100萬

賴辦稱副總統無請假問題　他諷：證實賴清德平常「閒閒沒事做」？

大直倒塌25戶　李四川估：26日拆

更多熱門

相關新聞

綠酸朱立倫：可惜你不用選

綠酸朱立倫：可惜你不用選

國民黨總統參選人侯友宜正式請假投入2024總統大選，綠營抨擊「落跑市長」，國民黨主席朱立倫今（25日）反嗆，民進黨總統參選人賴清德是用公帑、人民的血汗錢每天跑選舉。不過，民進黨發言人張志豪說，可惜朱立倫不是候選人，也沒當過副總統，不用選舉所以一直請假。

民進黨：侯友宜一天爽拿65萬

民進黨：侯友宜一天爽拿65萬

美友台議員涉貪遭訴　邱毅分析：衝擊蕭美琴任副手可能性

美友台議員涉貪遭訴　邱毅分析：衝擊蕭美琴任副手可能性

「好油」遭威脅　綠：支持嚴查嚴辦

「好油」遭威脅　綠：支持嚴查嚴辦

綠：賴清德不適用公務人員請假規則

綠：賴清德不適用公務人員請假規則

關鍵字：

賴清德醫護護理系黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

快訊／李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」　他悔炸：坐等16

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面