美友台議員涉貪遭訴　邱毅分析：衝擊蕭美琴任副手可能性

▲邱毅分析，美友台議員梅南德茲涉貪，衝擊到「賴蕭配」可能性。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

美國聯邦檢察官23日以賄賂和勒索罪名，起訴民和黨籍友台議員梅南德茲（Bob Menendez），而調查人員也在其住處搜出大量金條與數十萬美元現金。對此，前立委邱毅24日就在臉書分析，此事會牽連到台灣，甚至衝擊駐美代表蕭美琴擔任民進黨總統參選人賴清德副手的可能性。

邱毅指出，美國民主黨資深參議員梅南德茲，被查出家中藏有巨款、金條，財富來源是出賣情報給別的國家或地區的報酬，而梅南德茲是美國參議院台灣連線的共同主席，去年還率團來過台灣，與總統蔡英文、蕭美琴交好，此一收賄案已升級為醜聞，並牽連到台灣，甚至衝擊蕭美琴擔任副手的可能性。

此外，邱毅也對藍綠白總統參選人做出近期選情分析。他表示，國民黨一直吹噓侯友宜訪美大大加分，但實際情況如何，他周五晚上拿到國民黨最新內參民調，侯友宜還是老三，落後老二的民眾黨參選人柯文哲一段差距，而且還低於20%，證明許多真正專家的客觀看法，侯友宜訪美並未加分。

針對賴清德，邱毅認為，賴清德似乎已因農業部長陳吉仲請辭，渡過其食安風暴，但其他危機已悄悄來臨，給賴清德卸妝的行動蓄勢待發。他透露，一位神秘女畫家回到了台南故鄉，正積極連絡有流量的朋友，似乎有大料即將披露，針對大料的攻防戰也已展開。

至於柯文哲，邱毅分析，柯文哲的難題，在於新竹市長高虹安風暴還有多少未爆雷；而鴻海創辦人郭台銘的罩門，則在其副手藝人賴佩霞能否及時放棄美國籍。他形容，這兩人同病相憐，被藍媒綠媒合手猛打攻擊，一副欲置之死地的狠勁，卻也因之促成兩人合作的環境。

邱毅最後強調，「塞翁失馬，焉知非福；塞翁得馬，焉知非禍」，天下事無奇不有，分分合合，真很難說，柯文哲近期訪美，回來後，大概情勢也就定了。