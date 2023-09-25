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把「8+9」中輟生找回校園　蔡明昌讓陣頭揚名國際獲頒師鐸獎

▲112師鐸獎得主。（圖／教育部提供）

▲台南市金城國中校長蔡明昌獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會今（25）日在陽明山中山樓舉行，台南市金城國中校長蔡明昌在學校成立「傳統藝陣社團」，成功把中輟生找回校園，也讓陣頭文化躍上國際舞台，曾赴紐西蘭、倫敦、夏威夷與上海演出，今獲師鐸獎殊榮。

蔡明昌表示，之前任教台南市大成國中時，就發現很多中輟生因為缺錢而加入廟會陣頭，這些學生在陣頭活動中獲得成就感，甚至影響其他同學跟進加入，因而決定乾脆在校內成立「傳統藝陣社團」，請專業師資從武術、藝陣、戰鼓等基本功教起。

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蔡明昌說，成立藝陣社團後，中輟生慢慢願意回到校園，可以從武術基本功學起，學習各種藝陣技巧與臉譜故事，讓這群學生找到學習樂趣，也因為經常獲邀國內外演出，讓學生獲得成就感，甚至有學生在國中畢業後持續精進，代表學校赴美參加世界華人武術大賽，「樂見學生成功走出自己的路」。

▲112師鐸獎得主。（圖／教育部提供）

▲新北市中山國中校長范筱蓉獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

今年師鐸獎得主、新北市中山國中校長范筱蓉，初任教師時在玉山部落學校服務，也是國片《聽見歌再唱》劇中鋼琴教師的原型人物之一。她並化身心靈DJ，在校內成立廣播頻道，聆聽學生的心情、開放學生心情點播，也鼓勵孩子以手寫書信傳遞求學與生活點滴，用音樂從事心靈輔導工作，20多年來已累積數千封學生的來信。

基隆市建德國中教師許繼哲在校推廣海洋教育榮獲師鐸獎肯定。他笑說自己求學、求職都要經歷兩次才成功，大學重考兩年、後來又延畢兩年，教師甄試也是全台考透透，考了兩年才考上。他用自己的經歷告訴學生，不是學業頂尖的學生、求學路再艱辛，「只要肯努力，也能朝自己的目標前進」。

今天頒獎典禮表揚72名師鐸獎得主，另有20名教師獲得教育奉獻獎，以及373名服務屆滿40年的資深優良教師，由總統蔡英文、行政院院長陳建仁及教育部長潘文忠一一頒獎表揚。

▲112師鐸獎得主。（圖／教育部提供）

▲基隆市建德國中教師許繼哲獲頒師鐸獎。（圖／教育部提供）

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