教育部閱讀績優獎揭曉　新北奪13獎「7教師獲頒閱讀推手」

▲新北市副市長劉和然（右3）頒獎給推動閱讀獲獎的老師。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

教育部日前公布112年推動閱讀績優學校、閱讀推手個人獎及團體獎獲獎名單，新北市計有4所學校、7位教師及2個團隊獲獎，共計獲獎13件，其中閱讀推手個人組7位教師參賽全數獲獎。

新北市副市長劉和然表示，新北市長期推動閱讀教育，近年來除了課堂中將閱讀作為十二年國教校訂課程，也提供各項數位軟體讓孩子課後可以自主學習，這次新北市共13件學校、老師及團隊獲得教育部閱讀績優獎項，代表閱讀教育成效卓著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

榮獲閱讀磐石獎的五峰國中，以「攀閱五峰創議天下」為題，把閱讀作為全校學習的基石，國際議題作為核心的校本課程，透過數位閱讀學習方式，進行SDGs永續議題的探究，融入真實生活情境，帶領學生認識世界。另一所獲獎的鷺江國中由從在地出發推動閱讀，並善用科技、雙語的能力，讓孩子能夠從探索中學習。

獲國小閱讀磐石獎的板橋國小，以系統性的課程推動閱讀，透過閱讀教學，帶領學生認識板橋在地文化。中園國小結合生命教育與閱讀課程，利用特色學習場域發展藍染、零毒農食、零碳能源及以動物為主題閱讀活動。

榮獲教育部閱讀推手個人組的桃子腳國中小學老師謝孟俶，以大手牽小手校園學習環境的營造，推廣「為愛朗讀」閱讀活動，昔日的小一生從聽故事的孩子，轉眼成為說故事的學長姐身教的示範，一種閱讀文化在校園傳承。

教育局表示，新北市已完成全市國中小圖書館改造，提供孩子友善活潑的閱讀空間；另積極培養閱讀教師，全市已有286位國中小閱讀教師，更全國首創閱讀教師跨校社群，提供閱讀推動教師共備共學的平臺，也奠定新北推動閱讀的基礎。