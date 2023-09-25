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獨／招生不足！51大專校院寄存6千名額達歷年次高「累計逾5.3萬」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲受少子化影響，113學年共51校寄存近6千名額，累計寄存名額超過5.3萬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

因應少子化，教育部允許大學在教育部寄存招生名額。根據教育部最新統計資料，113學年共有51校、5898名額寄存教育部，一般大學共16校寄存2716名，技職校院則是35校寄存3182名，雖低於112學年的58校、8892名額，但仍是歷年第二高，且累計至今寄存名額已超過5.37萬個，和今年申請入學5.38萬個招生名額差不多。

受到少子化衝擊，教育部允許各系所減招，但不允許擴增。由於少子化導致生源大幅下滑，教育部從2014年開始實施寄存招生名額制度，也就是大學將核定招生名額寄存在教育部，等待未來學校招生情況會好轉時，再向教育部申請取回名額。

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根據教育部最新公布資料，113學年共有51校、5898個名額寄存教育部，包括一般大學16校、2716個，其中國立大學共計2校、29名，私立大學則是14校 、2687名；技專校院寄存招生則共計35校、3182個，其中國立學校為4校合計305名，私立學校寄存名額共計31校、2877名。

113學年共有51校、5898個名額寄存教育部，雖然比起112學年的58校、8892名額少，但仍比111學年45校、2819個多，也是有統計資料以來次高，而且累計到113學年為止，累計至今寄存名額則已超過5.3萬3700個，超越今年分發入學4.2萬個招生名額，和今年大學個人申請管道5.38萬個招生名額差不多。

根據教育部統計資料，111學年大學與技專校院共45校寄存招生名額共2819名，112學年則暴增到58校、8892名額寄存教育部，短短一年暴增6073人，約增3.1倍。一般大學校院主動寄存招生名額共計22校4449名；技專校院共計36校，寄存名額總計為4443名。

私校工會副理事長尤榮輝指出，寄存名額制度主要是因應少子化，讓大學可透過寄存而減少招生名額，以達到「美化」缺額數及註冊率，作法有點阿Q，就像餐廳業績下滑就收掉桌椅，製造「滿桌」的假象，但實際營收卻持續減少。

尤榮輝提醒考生，寄存制度有助學校避免被減招或扣減獎助款，但對考生無意義，也無助學校招生。考生及家長應明白，不少校系的註冊率是透過寄存制度粉飾後的數字，高註冊率並不代表是高熱門校系，考生不要被誤導。建議教育部應公布所有校系近三年註冊人數的變動情形，對考生選擇校系才有實質幫助。

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