紐時曝光美濟礁軍事基地　解放軍鳴笛逼近驅離

▲中國在美濟礁上建立軍事基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

紐約時報記者畢區（Hannah Beech）日前搭乘菲律賓船，從巴拉旺島（Palawan Island）出發前往位於南海的美濟礁（Mischief Reef），一窺中國與菲律賓在南海的緊張接觸。

據《紐約時報》報導，儘管國際仲裁庭明確裁定，南海並不屬於中方，但中國仍將距離中國大陸約1400公里的美濟礁劃入了自己的範圍，在當地建立前沿作戰基地，並持續在這塊全球三分之一海洋貿易經過的海域上增強其軍事活動。

畢區指出，當他們的船隻進入美濟礁附近海域時，手機立刻就收到一則寫著「歡迎來到中國」的訊息，一艘中國解放軍的拖船也迅速駛到他們附近，不斷監視他們的活動，但可能因為當時是清晨時分，因此中方並沒有立即將他們驅離。

畢區進一步透露，美濟礁上的中國軍事基地在暗夜中依舊顯眼；現場明顯可見有軍事監控的雷達天線罩和為戰機準備的跑道，而基地後方則是存放地對空飛彈的倉庫。

▲美濟礁上明顯可見有一條為戰機準備的跑道。（圖／達志影像／美聯社）

當畢區等人接近中國軍事基地時，比他們船隻體積大2.5倍的拖船立即逼進，打開照明燈、反覆鳴笛，同時透過無線電警告他們已侵入中國領海。儘管畢區等人透過無線電告訴對方這是一艘有權通過相關水域的菲律賓船，卻被中方無視。

解放軍的拖船不僅持續鳴笛，以刺耳的聲波攻擊畢區等人，還公然違反國際海事公約，在畢區等人被照明燈照得幾乎看不見眼前東西時，開船衝向他們的船隻，在不到20公尺的範圍內移動。即使畢區等人離開美濟礁，中方船隻也依舊在他們後方尾隨。

畢區也透露，他們在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近，還見到一艘菲律賓船隻被2艘中國海警船包圍用雷射瞄準。當時，中國海警告訴菲律賓，「既然你們無視我方警告，我們會依法進一步採取必要措施，由此產生的後果也將由你們承擔。」最後，菲律賓提出「須向菲國人民提供食物和必需品」才被勉強放行。